Українці здобули три золоті медалі у бойовому самбо на Всесвітніх іграх-2025

Владислав Руднєв підтвердив статус одного з найкращих самбістів світу. Фото: Міністерство молоді та спорту України

На Всесвітніх іграх-2025 в китайському Ченду пройшли фінали у бойовому самбо. В цій дисципліні українці та росіяни, які виступають в нейтральному статусі, були основними фаворитами.

У фіналах за золоті медалі змагались Андрій Кучеренко (71 кг), Владислав Руднєв (79 кг) та Петро Давиденко (88 кг), повідомив портал Новини.LIVE.

Зазначимо, що також виступали українки Євгенія Поздня (65 кг) і Ангеліна Лисенко (72 кг), які зупинилися в чвертьфіналі.

Українці здобули три золоті нагороди

Першу золоту медаль здобув Андрій Кучеренко, який у фіналі переміг титулованого росіянина Ролана Зіннатова з рахунком 6:1. Після сутички переможець станцював гопак.

Друге "золото" виборов Владислав Руднєв, перемігши другого росіянина Ованеса Абгаряна з рахунком 3:0.

Петро Давиденко здобув третю медаль найвищої проби, вигравши у досвідченого Абусупьяна Аліханова з Росії з рахунком 4:1.

Нагадаємо, раніше українці виграли золоті медалі Всесвітніх ігор в муай-тай та джиу-джитсу.

