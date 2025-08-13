Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Українці в фіналах Всесвітніх ігор з самбо виграли у трьох росіян

Українці в фіналах Всесвітніх ігор з самбо виграли у трьох росіян

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 17:14
Українці здобули три золоті медалі у бойовому самбо на Всесвітніх іграх-2025
Владислав Руднєв підтвердив статус одного з найкращих самбістів світу. Фото: Міністерство молоді та спорту України

На Всесвітніх іграх-2025 в китайському Ченду пройшли фінали у бойовому самбо. В цій дисципліні українці та росіяни, які виступають в нейтральному статусі, були основними фаворитами.

У фіналах за золоті медалі змагались Андрій Кучеренко (71 кг), Владислав Руднєв (79 кг) та Петро Давиденко (88 кг), повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Зазначимо, що також виступали українки Євгенія Поздня (65 кг) і Ангеліна Лисенко (72 кг), які зупинилися в чвертьфіналі.

Українці здобули три золоті нагороди

Першу золоту медаль здобув Андрій Кучеренко, який у фіналі переміг титулованого росіянина Ролана Зіннатова з рахунком 6:1. Після сутички переможець станцював гопак.

Друге "золото" виборов Владислав Руднєв, перемігши другого росіянина Ованеса Абгаряна з рахунком 3:0.

Петро Давиденко здобув третю медаль найвищої проби, вигравши у досвідченого Абусупьяна Аліханова з Росії з рахунком 4:1.

Нагадаємо, раніше українці виграли золоті медалі Всесвітніх ігор в муай-тай та джиу-джитсу.

Британський боксер Ділліан Вайт розкрив свої плани на поєдинки проти Олександра Усика, який володіє всіма чемпіонськими поясами.

Усика викликав на бій боксер, який 20 років провів у тюрмі та вирішив повернутись у бокс.

самбо Всесвітні ігри Бойове самбо Владислав Руднєв Петро Давиденко Андрій Кучеренко
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації