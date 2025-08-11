Гречко та Яковлєва оформили подвійний подіум для України на Всесвітніх іграх

Софія Гречко із золотою медаллю. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Українська спортсменка Софія Гречко завоювала золоту медаль у плаванні в ластах на 400 метрів на Всесвітніх іграх-2025 у Ченду. Вона показала час 3:11.88, встановивши світовий рекорд та рекорд турніру.

Срібло в цьому виді програми також дісталося представниці України, повідомляє портал Новини.LIVE.

Анна Яковлєва фінішувала з результатом 3:12.27 та випередила найближчу суперницю, яка виступала в нейтральному статусі.

Для Софії Гречко це вже друге золото на цьогорічних Всесвітніх іграх — напередодні вона перемогла в дистанції 200 метрів у тому ж виді спорту. Обидві нагороди стали значним внеском у загальний медальний залік української збірної.

Софія Гречко вітає Ліллу Грету з Угорщини. Фото: Reuters/Lilla Greta

Успіх збірної України в Китаї

Загалом на Всесвітніх іграх-2025 Україна завоювала 11 медалей у підводному плаванні, що є найкращим результатом серед усіх країн-учасниць. У медальному заліку цього виду спорту національна команда увійшла до трійки найсильніших, поступившись лише Угорщині та Німеччині.

Загальний актив українців на турнірі сягнув 21 нагороди, що закріплює їхні позиції серед лідерів змагань та підтверджує високий рівень підготовки у водних дисциплінах.

Нагадаємо, рівним чемпіоном Всесвітніх ігор у дисципліні карате став перспективний український спортсмен Різван Талібов.

В один із днів турніру в Китаї одразу кілька представників збірної України здобули медалі найвищого ґатунку.