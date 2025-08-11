Гречко и Яковлева оформили двойной подиум для Украины на Всемирных играх

Украинка установила мировой рекорд на Всемирных играх
Украинская спортсменка София Гречко завоевала золотую медаль в плавании в ластах на 400 метров на Всемирных играх-2025 в Чэнду. Она показала время 3:11.88, установив мировой рекорд и рекорд турнира.
Серебро в этом виде программы также досталось представительнице Украины, сообщает портал Новини.LIVE.
Анна Яковлева финишировала с результатом 3:12.27 и опередила ближайшую соперницу, выступавшую в нейтральном статусе.
Для Софии Гречко это уже второе золото на нынешних Всемирных играх — накануне она победила в дистанции 200 метров в том же виде спорта. Обе награды стали значимым вкладом в общий медальный зачёт украинской сборной.
Успех сборной Украины в Китае
Всего на Всемирных играх-2025 Украина завоевала 11 медалей в подводном плавании, что является лучшим результатом среди всех стран-участниц. В медальном зачёте этого вида спорта национальная команда вошла в тройку сильнейших, уступив только Венгрии и Германии.
Общий актив украинцев на турнире достиг 21 награды, что закрепляет их позиции в числе лидеров соревнований и подтверждает высокий уровень подготовки в водных дисциплинах.
Напомним, равнее чемпионом Всемирных игр в дисциплине карате стал перспективный украинский спортсмен Ризван Талибов.
В один из дней турнира в Китае сразу несколько представителей сборной Украины завоевали медали наивысшего достоинства.
Читайте Новини.LIVE!