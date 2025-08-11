Гречко и Яковлева оформили двойной подиум для Украины на Всемирных играх

София Гречко с золотой медалью. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Украинская спортсменка София Гречко завоевала золотую медаль в плавании в ластах на 400 метров на Всемирных играх-2025 в Чэнду. Она показала время 3:11.88, установив мировой рекорд и рекорд турнира.

Серебро в этом виде программы также досталось представительнице Украины, сообщает портал Новини.LIVE.

Анна Яковлева финишировала с результатом 3:12.27 и опередила ближайшую соперницу, выступавшую в нейтральном статусе.

Для Софии Гречко это уже второе золото на нынешних Всемирных играх — накануне она победила в дистанции 200 метров в том же виде спорта. Обе награды стали значимым вкладом в общий медальный зачёт украинской сборной.

София Гречко поздравляет Лиллу Грету из Венгрии. Фото: Reuters/Lilla Greta

Успех сборной Украины в Китае

Всего на Всемирных играх-2025 Украина завоевала 11 медалей в подводном плавании, что является лучшим результатом среди всех стран-участниц. В медальном зачёте этого вида спорта национальная команда вошла в тройку сильнейших, уступив только Венгрии и Германии.

Общий актив украинцев на турнире достиг 21 награды, что закрепляет их позиции в числе лидеров соревнований и подтверждает высокий уровень подготовки в водных дисциплинах.

Напомним, равнее чемпионом Всемирных игр в дисциплине карате стал перспективный украинский спортсмен Ризван Талибов.

В один из дней турнира в Китае сразу несколько представителей сборной Украины завоевали медали наивысшего достоинства.