Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинец Талибов стал чемпионом Всемирных игр-2025 по карате

Украинец Талибов стал чемпионом Всемирных игр-2025 по карате

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 15:42
Ризван Талибов принес Украине золото Всемирных игр в карате
Ризван Талибов после победы. Фото: instagram.com/rizvantalibov/

Украинский каратист Ризван Талибов стал чемпионом Всемирных игр-2025 в весовой категории свыше 84 кг. Для спортсмена это первая в карьере медаль на этих соревнованиях, и сразу золотая. 

Талибов был одним из фаворитов турнира по карате на Играх в Китае, сообщает портал Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте также:

На групповом этапе Ризван Талибов одержал три победы, обыграв представителей Арубы, Франции и Хорватии. Эти результаты позволили ему уверенно выйти в плей-офф и продолжить борьбу за главный трофей турнира.

В полуфинале украинец не оставил шансов иранскому каратисту Салеху Абазари, победив со счетом 4:0. В финале он вновь встретился с хорватом Анджело Квешичем, действующим чемпионом Игр, и повторил свой успех — 4:0. 

Ризван Талибов
Ризван Талибов на турнире. Фото: instagram.com/rizvantalibov/

Победа Талибова принесла Украине уже второе "золото" в карате на Всемирных играх-2025. Ранее серебряную медаль в своей категории завоевала Анжелика Терлюга, а в первый соревновательный день золото выиграла пара фехтовальщиков Кривицкая — Лабунец.

Благодаря результатам каратистов и других украинских спортсменов, сборная Украины поднялась на шестое место в общем медальном зачете Всемирных игр-2025. 

Кто такой Ризван Талибов

Это украинский каратист, многократный призер международных соревнований, выступающий в весовой категории свыше 84 кг. Уроженец Украины, он дважды становился бронзовым призером чемпионатов Европы в личном разряде. Известен своей агрессивной, но тактически выверенной манерой ведения боя, способной приносить результат против самых титулованных соперников.

На Всемирных играх в американском Бирмингеме Талибов дебютировал и сразу завоевал золото, обыграв в финале действующего чемпиона Анджело Квешича. Этот успех стал одной из самых громких побед украинского карате в последние годы. 

Напомним, Иван Лабунец и Ефросиния Кривицкая подтвердили статус фаворитов на Всемирных играх в Китае и стали обладателями золотых наград. 

Анжелика Терлюга пробилась в финал турнира по карате, но не сумела одолеть одну из сильнейших спортсменок мира. 

На Всемирных играх в Китае уже произошел серьезный скандал, который был связан с формой сборной Украины. 

спорт каратэ Ризван Талибов Сборная Украины по каратэ Всемирные игры
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации