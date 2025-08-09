Ризван Талибов принес Украине золото Всемирных игр в карате

Ризван Талибов после победы. Фото: instagram.com/rizvantalibov/

Украинский каратист Ризван Талибов стал чемпионом Всемирных игр-2025 в весовой категории свыше 84 кг. Для спортсмена это первая в карьере медаль на этих соревнованиях, и сразу золотая.

Талибов был одним из фаворитов турнира по карате на Играх в Китае, сообщает портал Новини.LIVE.

На групповом этапе Ризван Талибов одержал три победы, обыграв представителей Арубы, Франции и Хорватии. Эти результаты позволили ему уверенно выйти в плей-офф и продолжить борьбу за главный трофей турнира.

В полуфинале украинец не оставил шансов иранскому каратисту Салеху Абазари, победив со счетом 4:0. В финале он вновь встретился с хорватом Анджело Квешичем, действующим чемпионом Игр, и повторил свой успех — 4:0.

Ризван Талибов на турнире. Фото: instagram.com/rizvantalibov/

Победа Талибова принесла Украине уже второе "золото" в карате на Всемирных играх-2025. Ранее серебряную медаль в своей категории завоевала Анжелика Терлюга, а в первый соревновательный день золото выиграла пара фехтовальщиков Кривицкая — Лабунец.

Благодаря результатам каратистов и других украинских спортсменов, сборная Украины поднялась на шестое место в общем медальном зачете Всемирных игр-2025.

Кто такой Ризван Талибов

Это украинский каратист, многократный призер международных соревнований, выступающий в весовой категории свыше 84 кг. Уроженец Украины, он дважды становился бронзовым призером чемпионатов Европы в личном разряде. Известен своей агрессивной, но тактически выверенной манерой ведения боя, способной приносить результат против самых титулованных соперников.

На Всемирных играх в американском Бирмингеме Талибов дебютировал и сразу завоевал золото, обыграв в финале действующего чемпиона Анджело Квешича. Этот успех стал одной из самых громких побед украинского карате в последние годы.

