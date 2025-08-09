Відео
Головна Спорт Українець Талібов став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025 з карате

Українець Талібов став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025 з карате

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 15:42
Ризван Талібов приніс Україні золото Всесвітніх ігор у карате
Ризван Талібов після перемоги. Фото: instagram.com/rizvantalibov/

Український каратист Ризван Талібов став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025 у ваговій категорії понад 84 кг. Для спортсмена це перша в кар'єрі медаль на цих змаганнях, й одразу золота.

Талібов був одним із фаворитів турніру з карате на Іграх у Китаї, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

На груповому етапі Різван Талібов здобув три перемоги, обігравши представників Аруби, Франції та Хорватії. Ці результати дозволили йому впевнено вийти в плей-офф й продовжити боротьбу за головний трофей турніру.

У півфіналі українець не залишив шансів іранському каратисту Салеху Абазарі, перемігши з рахунком 4:0. У фіналі він знову зустрівся з хорватом Анджело Квешичем, чинним чемпіоном Ігор, і повторив свій успіх — 4:0.

Ризван Талибов
Ризван Талібов на турнірі. Фото: instagram.com/rizvantalibov/

Перемога Талібова принесла Україні вже друге "золото" в карате на Всесвітніх іграх-2025. Раніше срібну медаль у своїй категорії виборола Анжеліка Терлюга, а в перший змагальний день золото виграла пара фехтувальників Кривицька — Лабунець.

Завдяки результатам каратистів та інших українських спортсменів, збірна України піднялася на шосте місце в загальному медальному заліку Всесвітніх ігор-2025.

Хто такий Різван Талібов

Це український каратист, багаторазовий призер міжнародних змагань, який виступає у ваговій категорії понад 84 кг. Уродженець України, він двічі ставав бронзовим призером чемпіонатів Європи в особистому розряді. Відомий своєю агресивною, але тактично вивіреною манерою ведення бою, здатною приносити результат проти найтитулованіших суперників.

На Всесвітніх іграх в американському Бірмінгемі Талібов дебютував й одразу здобув "золото", обігравши у фіналі чинного чемпіона Анджело Квешича. Цей успіх став однією з найгучніших перемог українського карате в останні роки.

Нагадаємо, Іван Лабунець та Єфросинія Кривицька підтвердили статус фаворитів на Всесвітніх іграх у Китаї та стали володарями золотих нагород.

Анжеліка Терлюга пробилася у фінал турніру з карате, але не зуміла здолати одну з найсильніших спортсменок світу.

На Всесвітніх іграх у Китаї вже стався серйозний скандал, який був пов'язаний із формою збірної України.

спорт карате Різван Талібов Збірна України з карате Всесвітні ігри
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
