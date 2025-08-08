Відео
Головна Спорт Україна виграла перше золото на Всесвітніх іграх у Китаї

Україна виграла перше золото на Всесвітніх іграх у Китаї

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 17:49
Кривицька та Лабунець стали чемпіонами в акробатиці
Українські спортсмени в центрі із золотими медалями. Фото: Reuters/Go Nakamura

Українські спортсмени Іван Лабунець та Єфросинія Кривицька стали переможцями Всесвітніх ігор-2025, які відбуваються в китайському Ченду. Дует виборов "золото" в дисципліні спортивної акробатики серед змішаних пар.

Ця перемога стала першою для української команди в Китаї, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У фіналі українці показали вражаючий результат та набрали 29,110 балів, що дало їм змогу випередити пари з Португалії (28,540) та Ізраїлю (28,250). Це перша подібна перемога в історії України в цій дисципліні.

Иван Лабунец и Ефросинья Кривицкая
Іван Лабунець та Єфросинія Кривицька. Фото: Reuters/Go Nakamura

Українці на п'єдесталі в Китаї

Єфросинія Кривицька та Іван Лабунець також принесли збірній перше золото на цьогорічних змаганнях. Їхній виступ став яскравим проривом, особливо на тлі високої конкуренції та тиску фіналу.

Иван Лабунец и Ефросиния Кривицкая
Елемент виступу українських спортсменів. Фото: Reuters/Go Nakamura

Для України ця перемога — дев'ята золота медаль в історії участі в акробатичній гімнастиці на Всесвітніх іграх. Але саме в змішаних парах раніше такого успіху не було: Кривицька та Лабунець увійшли в історію спорту.

Самі Всесвітні ігри проводяться раз на чотири роки та включають дисципліни, які не входять до олімпійської програми. Україна регулярно бере участь у турнірі з 1993 року.

Нагадаємо, початок Всесвітніх ігор у Китаї ознаменувався скандалом, у який була втягнута збірна України.

Анжеліка Терлюга зуміла пробитися до фіналу турніру з карате, проте не здолала фаворитку та виборола "срібло".

А Ярослава Магучіх готується до повернення в число фавориток етапу Діамантової ліги зі стрибків у висоту.

спорт акробатика Всесвітні ігри Іван Лабунець Єфросинія Кривицька
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
