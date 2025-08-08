Кривицька та Лабунець стали чемпіонами в акробатиці

Українські спортсмени в центрі із золотими медалями. Фото: Reuters/Go Nakamura

Українські спортсмени Іван Лабунець та Єфросинія Кривицька стали переможцями Всесвітніх ігор-2025, які відбуваються в китайському Ченду. Дует виборов "золото" в дисципліні спортивної акробатики серед змішаних пар.

Ця перемога стала першою для української команди в Китаї, повідомляє портал Новини.LIVE.

У фіналі українці показали вражаючий результат та набрали 29,110 балів, що дало їм змогу випередити пари з Португалії (28,540) та Ізраїлю (28,250). Це перша подібна перемога в історії України в цій дисципліні.

Іван Лабунець та Єфросинія Кривицька. Фото: Reuters/Go Nakamura

Українці на п'єдесталі в Китаї

Єфросинія Кривицька та Іван Лабунець також принесли збірній перше золото на цьогорічних змаганнях. Їхній виступ став яскравим проривом, особливо на тлі високої конкуренції та тиску фіналу.

Елемент виступу українських спортсменів. Фото: Reuters/Go Nakamura

Для України ця перемога — дев'ята золота медаль в історії участі в акробатичній гімнастиці на Всесвітніх іграх. Але саме в змішаних парах раніше такого успіху не було: Кривицька та Лабунець увійшли в історію спорту.

Самі Всесвітні ігри проводяться раз на чотири роки та включають дисципліни, які не входять до олімпійської програми. Україна регулярно бере участь у турнірі з 1993 року.

