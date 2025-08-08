Відео
Головна Спорт Терлюга пробилася до фіналу Всесвітніх ігор та здобула медаль

Терлюга пробилася до фіналу Всесвітніх ігор та здобула медаль

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 16:16
Анжеліка Терлюга була за крок до перемоги — що сталося
Анжеліка Терлюга на тренуванні. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Лідерка збірної України з карате Анжеліка Терлюга виборола срібну медаль Всесвітніх ігор-2025, які відбуваються в китайському Ченду. Українка дійшла до фіналу турніру в категорії до 55 кг й у вирішальному поєдинку зустрілася з чотириразовою чемпіонкою Європи.

Терлюга могла і не потрапити до фіналу, але штаб збірної України дозволив їй боротися за "золото", повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Фінал проти німкені Мії Бітш пройшов у напруженій боротьбі. Долю "золота" вирішила атака суперниці за 30 секунд до закінчення сутички, яка принесла їй три бали. Підсумковий рахунок — 1:3 на користь Бітш.

Анжелика Терлюга
Кадр фінальної битви. Фото: Reuters/Edgar Su

Як Терлюга пробилася до фіналу

Раніше українка програла півфінал господині турніру Юй Чунь Вей з рахунком 1:9, але організатори задовольнили протест української делегації, і результат був переглянутий — 4:3 на користь Анжеліки.

Анжелика Терлюга
Анжеліка Терлюга у збірній України. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Для Терлюги ця медаль стала другою в історії виступів на Всесвітніх іграх. У 2022 році вона принесла Україні "золото" в тій самій дисципліні та вазі. Спортсменка залишається однією з найтитулованіших каратисток країни.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
