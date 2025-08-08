Видео
Главная Спорт Терлюга пробилась в финал Всемирных игр и завоевала медаль

Терлюга пробилась в финал Всемирных игр и завоевала медаль

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 16:16
Анжелика Терлюга была в шаге от победы — что случилось
Анжелика Терлюга на тренировке. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Лидер сборной Украины по карате Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль Всемирных игр-2025, которые проходят в китайском Чэнду. Украинка дошла до финала турнира в категории до 55 кг и в решающем поединке встретилась с четырехкратной чемпионкой Европы.

Терлюга могла и не попасть в финал, но штаб сборной Украины позволил ей сражаться за "золото", сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Финал против немки Мии Битш прошел в напряженной борьбе. Судьбу "золота" решила атака соперницы за 30 секунд до окончания схватки, которая принесла ей три балла. Итоговый счет — 1:3 в пользу Битш. 

Анжелика Терлюга
Кадр финальной битвы. Фото: Reuters/Edgar Su

Как Терлюга пробилась в финал

Ранее украинка проиграла полуфинал хозяйке турнира Юй Чунь Вей со счетом 1:9, но организаторы удовлетворили протест украинской делегации, и результат был пересмотрен — 4:3 в пользу Анжелики. 

Анжелика Терлюга
Анжелика Терлюга в сборной Украины. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Для Терлюги эта медаль стала второй в истории выступлений на Всемирных играх. В 2022 году она принесла Украине "золото" в той же дисциплине и весе. Спортсменка остается одной из самых титулованных каратисток страны.

Китай спорт Анжелика Терлюга каратэ Всемирные игры
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
