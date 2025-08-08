Кривицкая и Лабунец стали чемпионами в акробатике

Украинские спортсмены в центре с золотыми медалями. Фото: Reuters/Go Nakamura

Украинские спортсмены Иван Лабунец и Ефросиния Кривицкая стали победителями Всемирных игр-2025, которые проходят в китайском Чэнду. Дуэт завоевал "золото" в дисциплине спортивной акробатики среди смешанных пар.

Эта победа стала первой для украинской команды в Китае, сообщает портал Новини.LIVE.

В финале украинцы показали впечатляющий результат и набрали 29,110 баллов, что позволило им опередить пары из Португалии (28,540) и Израиля (28,250). Это первая подобная победа в истории Украины в этой дисциплине.

Иван Лабунец и Ефросиния Кривицкая. Фото: Reuters/Go Nakamura

Украинцы на пьедестале в Китае

Ефросиния Кривицкая и Иван Лабунец также принесли сборной первое золото на нынешних соревнованиях. Их выступление стало ярким прорывом, особенно на фоне высокой конкуренции и давления финала.

Элемент выступления украинских спортсменов. Фото: Reuters/Go Nakamura

Для Украины эта победа — девятая золотая медаль в истории участия в акробатической гимнастике на Всемирных играх. Но именно в смешанных парах раньше такого успеха не было: Кривицкая и Лабунец вошли в историю спорта.

Сами Всемирные игры проводятся раз в четыре года и включают дисциплины, не входящие в олимпийскую программу. Украина регулярно участвует в турнире с 1993 года.

