Кривицкая и Лабунец стали чемпионами в акробатике

Украина выиграла первое золото на Всемирных играх в Китае
Украинские спортсмены Иван Лабунец и Ефросиния Кривицкая стали победителями Всемирных игр-2025, которые проходят в китайском Чэнду. Дуэт завоевал "золото" в дисциплине спортивной акробатики среди смешанных пар.
Эта победа стала первой для украинской команды в Китае, сообщает портал Новини.LIVE.
В финале украинцы показали впечатляющий результат и набрали 29,110 баллов, что позволило им опередить пары из Португалии (28,540) и Израиля (28,250). Это первая подобная победа в истории Украины в этой дисциплине.
Украинцы на пьедестале в Китае
Ефросиния Кривицкая и Иван Лабунец также принесли сборной первое золото на нынешних соревнованиях. Их выступление стало ярким прорывом, особенно на фоне высокой конкуренции и давления финала.
Для Украины эта победа — девятая золотая медаль в истории участия в акробатической гимнастике на Всемирных играх. Но именно в смешанных парах раньше такого успеха не было: Кривицкая и Лабунец вошли в историю спорта.
Сами Всемирные игры проводятся раз в четыре года и включают дисциплины, не входящие в олимпийскую программу. Украина регулярно участвует в турнире с 1993 года.
