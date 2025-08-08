Видео
Украина выиграла первое золото на Всемирных играх в Китае

Украина выиграла первое золото на Всемирных играх в Китае

Дата публикации 8 августа 2025 17:49
Кривицкая и Лабунец стали чемпионами в акробатике
Украинские спортсмены в центре с золотыми медалями. Фото: Reuters/Go Nakamura

Украинские спортсмены Иван Лабунец и Ефросиния Кривицкая стали победителями Всемирных игр-2025, которые проходят в китайском Чэнду. Дуэт завоевал "золото" в дисциплине спортивной акробатики среди смешанных пар.

Эта победа стала первой для украинской команды в Китае, сообщает портал Новини.LIVE. 

В финале украинцы показали впечатляющий результат и набрали 29,110 баллов, что позволило им опередить пары из Португалии (28,540) и Израиля (28,250). Это первая подобная победа в истории Украины в этой дисциплине.

Иван Лабунец и Ефросинья Кривицкая
Иван Лабунец и Ефросиния Кривицкая. Фото: Reuters/Go Nakamura

Украинцы на пьедестале в Китае

Ефросиния Кривицкая и Иван Лабунец также принесли сборной первое золото на нынешних соревнованиях. Их выступление стало ярким прорывом, особенно на фоне высокой конкуренции и давления финала. 

Иван Лабунец и Ефросиния Кривицкая
Элемент выступления украинских спортсменов. Фото: Reuters/Go Nakamura

Для Украины эта победа — девятая золотая медаль в истории участия в акробатической гимнастике на Всемирных играх. Но именно в смешанных парах раньше такого успеха не было: Кривицкая и Лабунец вошли в историю спорта.

Сами Всемирные игры проводятся раз в четыре года и включают дисциплины, не входящие в олимпийскую программу. Украина регулярно участвует в турнире с 1993 года.

Напомним, начало Всемирных игр в Китае ознаменовалось скандалом, в который была втянута сборная Украины. 

Анжелика Терлюга сумела пробиться в финал турнира по карате, однако не одолела фаворитку и завоевала "серебро". 

А Ярослава Магучих готовится к возвращению в число фавориток этапа Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту. 

Автор:
Максим Яворницкий
