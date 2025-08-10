Украина выиграла три золотые медали на Всемирных играх-2025 в Чэнду

Дмитрий Шелесько. Фото: IWGA

В китайском Чэнду продолжаются Всемирные игры-2025. Сборная Украины завоевала три золотые медали в трех видах спорта.

Спортсмены сине-желтой команды стали лучшими в плавании, джиу-джитсу и муай-тай, сообщил портал Новини.LIVE.

Украина выиграла три золотые медали

Начался день с награды Софии Гречко, которая стала чемпионкой в скоростном подводном плавании на дистанции 200 метров в моноласте.

Украинка финишировав со временем 1:27.90 и оставив позади всех соперниц, в частности представительниц стран-агрессоров.

Богдан Мочульский получил историческое третье подряд золото Всемирных игр в джиу-джитсу. Украинец в финале весовой категории до 62 кг победил нидерландца Экко ван дер Веена со счетом 17:12.

Мочульский сейчас является самым титулованным украинским спортсменом в истории Всемирных игр.

В муай-тай победу одержал Дмитрий Шелесько. Украинец в финале одержал победу над израильтянином Руахом Гордоном по очкам (30:27).

Напомним, ранее в каратэ серебро завоевала украинка Анжелика Терлюга.

Однако у мужчин в весе свыше 84 кг золотую медаль получил Ризван Талибов.