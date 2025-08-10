Україна виграла три золоті медалі на Всесвітніх іграх-2025 у Ченду

Шелесько, Мочульський та Гречко виграли золото Всесвітніх ігор
У китайському Ченду тривають Всесвітні ігри-2025. Збірна України завоювала три золоті медалі в трьох видах спорту.
Спортсмени синьо-жовтої команди стали кращими в плаванні, джиу-джитсу та муай-тай, повідомив портал Новини.LIVE.
Україна виграла три золоті медалі
Почався день з нагороди Софії Гречко, яка стала чемпіонкою у швидкісному підводному плаванні на дистанції 200 метрів у моноласті.
Українка фінішувавши з часом 1:27.90 і залишивши позаду всіх суперниць, зокрема представниць країн-агресорів.
Богдан Мочульський здобув історичне третє поспіль золото Всесвітніх ігор у джиу-джитсу. Українець в фіналі вагової категорії до 62 кг переміг нідерландця Екко ван дер Веена з рахунком 17:12.
Мочульський наразі є найтитулованішим українським спортсменом в історії Всевітніх ігор.
У муай-тай перемогу здобув Дмитро Шелесько. Українець в фіналі тріумфував над ізраїльтянином Руахом Гордоном за очками (30:27).
Нагадаємо, раніше в карате срібло здобула українка Анжеліка Терлюга.
Однак у чоловіків у вазі понад 84 кг золоту медаль здобув Різван Талібов.
