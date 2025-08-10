Україна виграла три золоті медалі на Всесвітніх іграх-2025 у Ченду

Дмитро Шелесько. Фото: IWGA

У китайському Ченду тривають Всесвітні ігри-2025. Збірна України завоювала три золоті медалі в трьох видах спорту.

Спортсмени синьо-жовтої команди стали кращими в плаванні, джиу-джитсу та муай-тай, повідомив портал Новини.LIVE.

Україна виграла три золоті медалі

Почався день з нагороди Софії Гречко, яка стала чемпіонкою у швидкісному підводному плаванні на дистанції 200 метрів у моноласті.

Українка фінішувавши з часом 1:27.90 і залишивши позаду всіх суперниць, зокрема представниць країн-агресорів.

Богдан Мочульський здобув історичне третє поспіль золото Всесвітніх ігор у джиу-джитсу. Українець в фіналі вагової категорії до 62 кг переміг нідерландця Екко ван дер Веена з рахунком 17:12.

Мочульський наразі є найтитулованішим українським спортсменом в історії Всевітніх ігор.

У муай-тай перемогу здобув Дмитро Шелесько. Українець в фіналі тріумфував над ізраїльтянином Руахом Гордоном за очками (30:27).

Нагадаємо, раніше в карате срібло здобула українка Анжеліка Терлюга.

Однак у чоловіків у вазі понад 84 кг золоту медаль здобув Різван Талібов.