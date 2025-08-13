Вайт сумнівається в поєдинку Усика з Паркером — відома причина

Вайт зробив заяву про плани на Усика та зміни в боксі
Британський суперважковаговик Ділліан Вайт поділився своїм поглядом на подальшу кар'єру абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. За його словами, українцю варто зустрітися з Джозефом Паркером.
Проте імовірність цього поєдинку поки неочевидна, повідомляє iFL TV.
Ветеран рингу наголосив, що в сучасному боксі багато що залежить не від спортсменів, а від тих, хто ухвалює ключові рішення. Усик, на думку Вайта, може опинитися в ситуації, коли його наступного суперника оберуть без урахування особистих уподобань чемпіона.
Що Вайт сказав про перспективу бою Усик — Паркер
Українець цього року вже захистив свої титули, нокаутувавши британця Даніеля Дюбуа та підтвердивши статус найсильнішого в дивізіоні. Українець став першим боксером в історії суперважкої ваги, якому вдалося стати абсолютним чемпіоном двічі, і продовжує готуватися до нових викликів.
Вайт зазначив, що поважає досягнення Усика, але реалії професійного боксу диктують свої правила. На думку Ділліана, українцю все ж доведеться прийняти пропозицію WBO.
"Я думаю, що Паркер заслужив шанс, але в цьому спорті не завжди все вирішують спортсмени. Зараз багато що залежить від інтересів промоутерів та трансляторів. Іноді тобі просто кажуть, з ким ти б'єшся, і вибору немає. Бокс змінюється, і ми повинні до цього пристосовуватися", — пояснив Вайт.
