Вайт сумнівається в поєдинку Усика з Паркером — відома причина

Ділліан Вайт перед боєм. Фото: instagram.com/dillianwhyte/

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт поділився своїм поглядом на подальшу кар'єру абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. За його словами, українцю варто зустрітися з Джозефом Паркером.

Проте імовірність цього поєдинку поки неочевидна, повідомляє iFL TV.

Реклама

Читайте також:

Ветеран рингу наголосив, що в сучасному боксі багато що залежить не від спортсменів, а від тих, хто ухвалює ключові рішення. Усик, на думку Вайта, може опинитися в ситуації, коли його наступного суперника оберуть без урахування особистих уподобань чемпіона.

Олександр Усик відповідає на запитання. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Що Вайт сказав про перспективу бою Усик — Паркер

Українець цього року вже захистив свої титули, нокаутувавши британця Даніеля Дюбуа та підтвердивши статус найсильнішого в дивізіоні. Українець став першим боксером в історії суперважкої ваги, якому вдалося стати абсолютним чемпіоном двічі, і продовжує готуватися до нових викликів.

Джозеф Паркер займається в залі. Фото: x.com/joeboxerparker/

Вайт зазначив, що поважає досягнення Усика, але реалії професійного боксу диктують свої правила. На думку Ділліана, українцю все ж доведеться прийняти пропозицію WBO.

"Я думаю, що Паркер заслужив шанс, але в цьому спорті не завжди все вирішують спортсмени. Зараз багато що залежить від інтересів промоутерів та трансляторів. Іноді тобі просто кажуть, з ким ти б'єшся, і вибору немає. Бокс змінюється, і ми повинні до цього пристосовуватися", — пояснив Вайт.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали перспективи Усика, якщо Олександр відмовиться від бою з Джозефом Паркером.

Рой Джонс не рекомендує Мозесу Ітаумі погоджуватися на бій з українським чемпіоном у найближчі роки.

Тайсон Ф'юрі назвав якість Олександра Усика, яка дозволяє йому здобувати переконливі перемоги.

Український боксер отримав запит на проведення поєдинку з боксером, який багато часу провів за ґратами.