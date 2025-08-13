Уайт сомневается в поединке Усика с Паркером — известна причина

Уайт сделал заявление о планах на Усика и переменах в боксе
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт поделился своим взглядом на дальнейшую карьеру абсолютного чемпиона мира Александра Усика. По его словам, украинцу стоит встретиться с Джозефом Паркером.
Однако вероятность этого поединка пока неочевидна, сообщает iFL TV.
Ветеран ринга подчеркнул, что в современном боксе многое зависит не от спортсменов, а от тех, кто принимает ключевые решения. Усик, по мнению Уайта, может оказаться в ситуации, когда его следующий соперник будет выбран без учета личных предпочтений чемпиона.
Что Уайт сказал о перспективе боя Усик — Паркер
Украинец в этом году уже защитил свои титулы, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа и подтвердив статус сильнейшего в дивизионе. Украинец стал первым боксером в истории супертяжелого веса, которому удалось стать абсолютным чемпионом дважды, и продолжает готовиться к новым вызовам.
Уайт отметил, что уважает достижения Усика, но реалии профессионального бокса диктуют свои правила. По мнению Диллиана, украинцу все же придется принять предложение WBO.
"Я думаю, что Паркер заслужил шанс, но в этом спорте не всегда всё решают спортсмены. Сейчас многое зависит от интересов промоутеров и трансляторов. Иногда тебе просто говорят, с кем ты дерёшься, и выбора нет. Бокс меняется, и мы должны к этому приспосабливаться", — объяснил Уайт.
