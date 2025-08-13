Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Уайт сделал заявление о планах на Усика и переменах в боксе

Уайт сделал заявление о планах на Усика и переменах в боксе

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 13:44
Уайт сомневается в поединке Усика с Паркером — известна причина
Диллиан Уайт перед боем. Фото: instagram.com/dillianwhyte/

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт поделился своим взглядом на дальнейшую карьеру абсолютного чемпиона мира Александра Усика. По его словам, украинцу стоит встретиться с Джозефом Паркером.

Однако вероятность этого поединка пока неочевидна, сообщает iFL TV.

Реклама
Читайте также:

Ветеран ринга подчеркнул, что в современном боксе многое зависит не от спортсменов, а от тех, кто принимает ключевые решения. Усик, по мнению Уайта, может оказаться в ситуации, когда его следующий соперник будет выбран без учета личных предпочтений чемпиона. 

Александр Усик
Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Что Уайт сказал о перспективе боя Усик — Паркер

Украинец в этом году уже защитил свои титулы, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа и подтвердив статус сильнейшего в дивизионе. Украинец стал первым боксером в истории супертяжелого веса, которому удалось стать абсолютным чемпионом дважды, и продолжает готовиться к новым вызовам.  

Джозеф Паркер
Джозеф Паркер занимается в зале. Фото: x.com/joeboxerparker/

Уайт отметил, что уважает достижения Усика, но реалии профессионального бокса диктуют свои правила. По мнению Диллиана, украинцу все же придется принять предложение WBO. 

"Я думаю, что Паркер заслужил шанс, но в этом спорте не всегда всё решают спортсмены. Сейчас многое зависит от интересов промоутеров и трансляторов. Иногда тебе просто говорят, с кем ты дерёшься, и выбора нет. Бокс меняется, и мы должны к этому приспосабливаться", — объяснил Уайт. 

Напомним, ранее мы объясняли перспективы Усика, если Александр откажется от боя с Джозефом Паркером. 

Рой Джонс не рекомендует Мозесу Итауме соглашаться на бой с украинским чемпионом в ближайшие годы. 

Тайсон Фьюри назвал качество Александра Усика, которое позволяет ему одерживать убедительные победы. 

Украинский боксер получил запрос на проведение поединка с боксером, который много времени провел за решеткой. 

спорт Александр Усик бокс Диллиан Уайт Джозеф Паркер Бой Усик — Паркер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации