Уайт сомневается в поединке Усика с Паркером — известна причина

Диллиан Уайт перед боем. Фото: instagram.com/dillianwhyte/

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт поделился своим взглядом на дальнейшую карьеру абсолютного чемпиона мира Александра Усика. По его словам, украинцу стоит встретиться с Джозефом Паркером.

Однако вероятность этого поединка пока неочевидна, сообщает iFL TV.

Реклама

Читайте также:

Ветеран ринга подчеркнул, что в современном боксе многое зависит не от спортсменов, а от тех, кто принимает ключевые решения. Усик, по мнению Уайта, может оказаться в ситуации, когда его следующий соперник будет выбран без учета личных предпочтений чемпиона.

Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Что Уайт сказал о перспективе боя Усик — Паркер

Украинец в этом году уже защитил свои титулы, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа и подтвердив статус сильнейшего в дивизионе. Украинец стал первым боксером в истории супертяжелого веса, которому удалось стать абсолютным чемпионом дважды, и продолжает готовиться к новым вызовам.

Джозеф Паркер занимается в зале. Фото: x.com/joeboxerparker/

Уайт отметил, что уважает достижения Усика, но реалии профессионального бокса диктуют свои правила. По мнению Диллиана, украинцу все же придется принять предложение WBO.

"Я думаю, что Паркер заслужил шанс, но в этом спорте не всегда всё решают спортсмены. Сейчас многое зависит от интересов промоутеров и трансляторов. Иногда тебе просто говорят, с кем ты дерёшься, и выбора нет. Бокс меняется, и мы должны к этому приспосабливаться", — объяснил Уайт.

Напомним, ранее мы объясняли перспективы Усика, если Александр откажется от боя с Джозефом Паркером.

Рой Джонс не рекомендует Мозесу Итауме соглашаться на бой с украинским чемпионом в ближайшие годы.

Тайсон Фьюри назвал качество Александра Усика, которое позволяет ему одерживать убедительные победы.

Украинский боксер получил запрос на проведение поединка с боксером, который много времени провел за решеткой.