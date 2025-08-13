Что будет, если Усик потеряет пояс WBO — расклад в дивизионе

Александр Усик общается с журналистами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

После победы над Даниэлем Дюбуа Александр Усик вновь стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Однако один из его титулов, а именно пояс WBO, оказался под угрозой.

Потеря титула может повлиять на будущие планы украинца, сообщает портал Новини.LIVE.

По правилам организации, чемпион обязан провести обязательную защиту против официального претендента в установленные сроки, сообщает WBO. Сейчас этим претендентом является новозеландец Джозеф Паркер, который уже заявил о готовности к бою.

Александр Усик во время пресс-конференции. Фото: Reuters

Что ждет Усика в будущем

Если украинский чемпион решит сосредоточиться на других крупных поединках, например, с Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа, WBO может лишить его пояса. В таком случае статус абсолютного будет потерян, хотя сам Усик останется одним из главных имен в дивизионе.

Помимо обязательной защиты, в медиапространстве обсуждается потенциальный бой Усика с перспективным британцем Мозесом Итаумой. Такой поединок стал бы сенсацией, но до его организации необходимо выполнить требования WBO, чтобы сохранить полный набор титулов.

"Если Усик хочет остаться абсолютом, ему придется встретиться с Паркером. Это бокс, здесь правят не только деньги, но и правила. Я знаю, что он чемпион в душе, но регламент — штука жесткая. Если WBO заберет пояс, это изменит расстановку сил", — сказал бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер.

