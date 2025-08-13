Відео
Чим загрожує Усику можлива втрата пояса WBO

Чим загрожує Усику можлива втрата пояса WBO

Дата публікації: 13 серпня 2025 09:31
Що буде, якщо Усик втратить пояс WBO — розклад у дивізіоні
Олександр Усик спілкується з журналістами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Після перемоги над Даніелем Дюбуа Олександр Усик знову став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Однак один з його титулів, а саме пояс WBO, опинився під загрозою.

Втрата титулу може вплинути на майбутні плани українця, повідомляє портал Новини.LIVE.

За правилами організації, чемпіон зобов'язаний провести обов'язковий захист проти офіційного претендента у встановлені терміни, повідомляє WBO. Зараз цим претендентом є новозеландець Джозеф Паркер, який вже заявив про готовність до бою.

Александр Усик
Олександр Усик під час пресконференції. Фото: Reuters

Що чекає на Усика в майбутньому

Якщо український чемпіон вирішить зосередитися на інших великих поєдинках, наприклад, з Тайсоном Ф'юрі або Ентоні Джошуа, WBO може позбавити його пояса. У такому разі статус абсолютного буде втрачено, хоча сам Усик залишиться одним із головних імен у дивізіоні.

Крім обов'язкового захисту, в медіапросторі обговорюється потенційний бій Усика з перспективним британцем Мозесом Ітаумою. Такий поєдинок став би сенсацією, але до його організації необхідно виконати вимоги WBO, щоб зберегти повний набір титулів.

"Якщо Усик хоче залишитися абсолютом, йому доведеться зустрітися з Паркером. Це бокс, тут правлять не тільки гроші, а й правила. Я знаю, що він чемпіон у душі, але регламент — штука жорстка. Якщо WBO забере пояс, це змінить розстановку сил", — сказав колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
