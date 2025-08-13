Украинцы получили три золотые медали в боевом самбо на Всемирных играх-2025

Украинцы в финалах Всемирных игр по самбо выиграли у трех россиян
На Всемирных играх-2025 в китайском Чэнду прошли финалы в боевом самбо. В этой дисциплине украинцы и россияне, которые выступают в нейтральном статусе, были основными фаворитами.
В финалах за золотые медали соревновались Андрей Кучеренко (71 кг), Владислав Руднев (79 кг) и Петр Давыденко (88 кг), сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что также выступали украинки Евгения Поздня (65 кг) и Ангелина Лысенко (72 кг), которые остановились в четвертьфинале.
Украинцы завоевали три золотые награды
Первую золотую медаль добыл Андрей Кучеренко, который в финале победил титулованного россиянина Ролана Зиннатова со счетом 6:1. После схватки победитель станцевал гопак.
Второе "золото" завоевал Владислав Руднев, победив второго россиянина Ованеса Абгаряна со счетом 3:0.
Петр Давыденко добыл третью медаль высшей пробы, выиграв у опытного Абусупьяна Алиханова из России со счетом 4:1.
Напомним, ранее украинцы выиграли золотые медали Всемирных игр в муай-тай и джиу-джитсу.
