Украинцы в финалах Всемирных игр по самбо выиграли у трех россиян

Украинцы в финалах Всемирных игр по самбо выиграли у трех россиян

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 17:14
Украинцы получили три золотые медали в боевом самбо на Всемирных играх-2025
Владислав Руднев подтвердил статус одного из лучших самбистов мира. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

На Всемирных играх-2025 в китайском Чэнду прошли финалы в боевом самбо. В этой дисциплине украинцы и россияне, которые выступают в нейтральном статусе, были основными фаворитами.

В финалах за золотые медали соревновались Андрей Кучеренко (71 кг), Владислав Руднев (79 кг) и Петр Давыденко (88 кг), сообщил портал Новини.LIVE.

Отметим, что также выступали украинки Евгения Поздня (65 кг) и Ангелина Лысенко (72 кг), которые остановились в четвертьфинале.

Украинцы завоевали три золотые награды

Первую золотую медаль добыл Андрей Кучеренко, который в финале победил титулованного россиянина Ролана Зиннатова со счетом 6:1. После схватки победитель станцевал гопак.

Второе "золото" завоевал Владислав Руднев, победив второго россиянина Ованеса Абгаряна со счетом 3:0.

Петр Давыденко добыл третью медаль высшей пробы, выиграв у опытного Абусупьяна Алиханова из России со счетом 4:1.

Напомним, ранее украинцы выиграли золотые медали Всемирных игр в муай-тай и джиу-джитсу.

самбо Всемирные игры Боевое самбо Владислав Руднев Петр Давиденко Андрей Кучеренко
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
