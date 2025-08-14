Видео
Главная Спорт Тренер рассказал, через сколько боев Итаума будет на уровне Усика

Тренер рассказал, через сколько боев Итаума будет на уровне Усика

Дата публикации 14 августа 2025 00:03
Абель Санчес заявил, что Итаума побьет Усика, но ему пока еще рано
Александр Усик. Фото: Reuters

В СМИ активно обсуждается поединок 39-летнего абсолютного чемпиона мира из Украины Александра Усика против 20-летнего британского нокаутера Мозеса Итаумы, которого сравнивают с молодым Майком Тайсоном. На поединке настаивают инвесторы из Саудовской Аравии.

О возможном бое Усика и Итаумы высказался американский тренер Абель Санчес, передает портал Seconds Out.

Итауме еще рано драться с Усиком

Санчес, известный своей неоднозначной работой с топовыми боксерами, поделился мнением о перспективах Итаумы в бою с Усиком.

По словам Абеля, Мозес еще не готов и многое о нем скажет бой с Диллианом Уайтом. Этот поединок пройдет 16 августа.

При этом, Санчес считает, что Мозес движется в направлении, чтобы свергнуть Усика, если получит шанс.

Также Санчес обратил внимание на эволюцию Усика, который ранее деклассировал его боксера Мурата Гассиева.

"Кто достанет его первым? Кто знает. По моему мнению, Мозесу еще нужно три-четыре боя, прежде чем он выйдет на этот уровень", — пояснил тренер.

Напомним, ранее украинские самбисты победили россиян в трех финалах Всемирных игр-2025.

Британский боксер Тайсон Фьюри назвал Александра Усика великим боксером.

Звездный в 90-х 52-летний боксер хочет уничтожить Усика — он отсидел 20 лет в тюрьме.

Александр Усик бокс профессиональный бокс украинские боксеры Мозес Итаума
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
