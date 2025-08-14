Усик победил бы праймового Кличко — мнение известного боксера

Известный боксер назвал фаворита пары Усик — Кличко
Среди украинских болельщиков бокса нередко можно услышать разговоры о гипотетическом бою между Александром Усиком и Владимиром Кличко. Оба — легенды ринга, чемпионы мира, оставившие яркий след в истории спорта. И хотя такой поединок возможен лишь в мечтах, обсуждения вокруг него не утихают.
Свою точку зрения на исход такого боя недавно озвучил бывший чемпион Европы по боксу Спенсер Оливер, сообщает BoxingNews24.
По словам британца, несмотря на выдающуюся карьеру Владимира Кличко, нынешний абсолютный чемпион мира в тяжелом весе имеет серьезные козыри.
Что сказал Спенсер Оливер об этом бое
Спенсер Оливер подчеркнул, что стиль Усика, его скорость и умение перестраиваться в бою сделали бы его крайне неудобным соперником даже для праймового Владимира. Оливер отметил, что речь идет о гипотетической встрече, но он видит исход без особых сомнений.
"Я не сомневаюсь в том, что Александр Усик смог бы победить даже Кличко в его лучшие годы. Его маневренность и боксерское мышление позволили бы ему нейтрализовать мощь Владимира. Это был бы зрелищный поединок, но победа осталась бы за Усиком. Для меня он — один из самых талантливых тяжеловесов современности", — заявил Спенсер Оливер.
