Усик победил бы праймового Кличко — мнение известного боксера

Александр Усик в Лондоне. Фото: instagram.com/usykaa/

Среди украинских болельщиков бокса нередко можно услышать разговоры о гипотетическом бою между Александром Усиком и Владимиром Кличко. Оба — легенды ринга, чемпионы мира, оставившие яркий след в истории спорта. И хотя такой поединок возможен лишь в мечтах, обсуждения вокруг него не утихают.

Свою точку зрения на исход такого боя недавно озвучил бывший чемпион Европы по боксу Спенсер Оливер, сообщает BoxingNews24.

Реклама

Читайте также:

По словам британца, несмотря на выдающуюся карьеру Владимира Кличко, нынешний абсолютный чемпион мира в тяжелом весе имеет серьезные козыри.

Спенсер Оливер отвечает на вопросы. Кадр из видео

Что сказал Спенсер Оливер об этом бое

Спенсер Оливер подчеркнул, что стиль Усика, его скорость и умение перестраиваться в бою сделали бы его крайне неудобным соперником даже для праймового Владимира. Оливер отметил, что речь идет о гипотетической встрече, но он видит исход без особых сомнений.

Владимир Кличко на турнике. Фото: instagram.com/klitschko/

"Я не сомневаюсь в том, что Александр Усик смог бы победить даже Кличко в его лучшие годы. Его маневренность и боксерское мышление позволили бы ему нейтрализовать мощь Владимира. Это был бы зрелищный поединок, но победа осталась бы за Усиком. Для меня он — один из самых талантливых тяжеловесов современности", — заявил Спенсер Оливер.

Напомним, Тайсон Фьюри сделал неожиданное высказывание о реванше между Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком.

Абель Санчес поделился мнением, как может завершиться возможный бой Мозеса Итаумы с украинским чемпионом.

Александр Усик получил предложение выйти на ринг с известным боксером, у которого в последнее время было мало практики.