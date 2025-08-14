Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Тренер Итаумы сделал заявление о бое с Усиком — что сказал

Тренер Итаумы сделал заявление о бое с Усиком — что сказал

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 15:20
Тренер Итаумы объяснил, когда Мозес сразится с Усиком
Бен Дэвисон руководит тренировкой Мозеса Итаумы. Фото: instagram.com/bendavison_/

Тренер британского супертяжеловеса Мозеса Итаумы Бен Дэвисон высказался о перспективах возможного боя своего подопечного с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

Специалист подчеркнул, что считает этот вариант интересным для обеих сторон, сообщает Fightnews

Реклама
Читайте также:

Команда Мозеса Итаумы полностью сосредоточена на ближайшем поединке против Диллиана Уайта, который состоится 16 августа. Однако Бен Дэвисон отметил, что в принципе не видит соперников, с которыми не хотел бы свести своего бойца. 

Реклама
Мозес Итаума
Бен Дэвисон и Мозес Итаума. Фото: instagram.com/bendavison_/

Он также добавил, что встреча с Усиком стала бы уникальным шансом проверить Итауму против одного из лучших представителей супертяжелого веса в истории. При этом наставник подчеркнул, что, несмотря на опыт украинца, и для него сам поединок с Итаумой был бы новым вызовом. 

Бен Дэвисон
Команда Мозеса Итаумы. Фото: instagram.com/bendavison_/

Что Дэвисон думает о возможном бое с Усиком

Тренер уверен, что Итаума способен навязать конкурентную борьбу даже абсолютному чемпиону. Он напомнил, что британец идет без поражений и уже обладает серьезным нокаутирующим ударом, который может стать решающим фактором.

Реклама

"Мы думаем только о поединке в субботу, но бой с Усиком — это всегда выигрышный вариант. Мозес молод, голоден до побед и готов проверять себя на самом высоком уровне. А Усик является боксером, с которым ты хочешь встретиться, если хочешь оставить след в истории", — заявил Дэвисон. 

Напомним, бывший чемпион сравнил уровень профессионализма Александра Усика и Владимира Кличко в их лучшие годы. 

Тайсон Фьюри сделал неожиданное высказывание о реванше Усика с Дюбуа, которое объяснило поражение Даниэля. 

Украинский чемпион должен вернуться на ринг уже в середине осени — что будет, если он откажется это делать. 

Тренер Даниэля Дюбуа ушел из команды боксера после поражения британца в реванше с Усиком. 

спорт Александр Усик бокс Мозес Итаума Бой Усик — Итаума
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации