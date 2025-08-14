Тренер Итаумы объяснил, когда Мозес сразится с Усиком

Бен Дэвисон руководит тренировкой Мозеса Итаумы. Фото: instagram.com/bendavison_/

Тренер британского супертяжеловеса Мозеса Итаумы Бен Дэвисон высказался о перспективах возможного боя своего подопечного с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

Специалист подчеркнул, что считает этот вариант интересным для обеих сторон, сообщает Fightnews.

Команда Мозеса Итаумы полностью сосредоточена на ближайшем поединке против Диллиана Уайта, который состоится 16 августа. Однако Бен Дэвисон отметил, что в принципе не видит соперников, с которыми не хотел бы свести своего бойца.

Бен Дэвисон и Мозес Итаума. Фото: instagram.com/bendavison_/

Он также добавил, что встреча с Усиком стала бы уникальным шансом проверить Итауму против одного из лучших представителей супертяжелого веса в истории. При этом наставник подчеркнул, что, несмотря на опыт украинца, и для него сам поединок с Итаумой был бы новым вызовом.

Команда Мозеса Итаумы. Фото: instagram.com/bendavison_/

Что Дэвисон думает о возможном бое с Усиком

Тренер уверен, что Итаума способен навязать конкурентную борьбу даже абсолютному чемпиону. Он напомнил, что британец идет без поражений и уже обладает серьезным нокаутирующим ударом, который может стать решающим фактором.

"Мы думаем только о поединке в субботу, но бой с Усиком — это всегда выигрышный вариант. Мозес молод, голоден до побед и готов проверять себя на самом высоком уровне. А Усик является боксером, с которым ты хочешь встретиться, если хочешь оставить след в истории", — заявил Дэвисон.

