Тренер Дюбуа ушел после поражения от Усика и назвал причину

Даниэль Дюбуа и Киран Фаррелл (слева). Фото: instagram.com/kieran_farrell_bem/

Британский тренер Киран Фаррелл, который помог Даниэлю Дюбуа пройти путь от перспективного новичка до чемпиона мира, объявил о своем уходе из команды. Это заявление появилось незадолго после громкого поражения Дюбуа от Александра Усика в бою за титул.

За 18 месяцев совместной работы Фаррелл помог за счет тактики и мотивации вывести "Динамита" на пик формы, сообщает talkSport.

Под руководством Кирана Фаррелла Даниэль Дюбуа одерживал победы над Филипом Хрговичем и Энтони Джошуа, что принесло внимание всего мира и титул IBF. Тем не менее после реванша с украинцем, в котором британец потерпел нокаут в пятом раунде, сторонние изменения стали неизбежными.

Даниэль Дюбуа с Кираном Фарреллом. Фото: instagram.com/kieran_farrell_bem/

Причина ухода тренера Дюбуа

Несмотря на официальное заявление о разрыве, Киран Фаррелл подчеркнул, что горд тем, чего они достигли вместе, и пожелал боксеру всего наилучшего в будущем.

"Я принял решение покинуть команду Даниэля. За 18 месяцев мы добились невероятного, включая ту ночь на "Уэмбли", которая останется в памяти навсегда. Помогать ему стать чемпионом было по-настоящему значимым и ценным опытом. Желаю ему всего наилучшего в дальнейшем", — заявил тренер.

