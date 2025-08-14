Тренер Дюбуа ушел после поражения от Усика и назвал причину

Тренер Дюбуа ушел из команды Даниэля из-за Усика
Британский тренер Киран Фаррелл, который помог Даниэлю Дюбуа пройти путь от перспективного новичка до чемпиона мира, объявил о своем уходе из команды. Это заявление появилось незадолго после громкого поражения Дюбуа от Александра Усика в бою за титул.
За 18 месяцев совместной работы Фаррелл помог за счет тактики и мотивации вывести "Динамита" на пик формы, сообщает talkSport.
Под руководством Кирана Фаррелла Даниэль Дюбуа одерживал победы над Филипом Хрговичем и Энтони Джошуа, что принесло внимание всего мира и титул IBF. Тем не менее после реванша с украинцем, в котором британец потерпел нокаут в пятом раунде, сторонние изменения стали неизбежными.
Причина ухода тренера Дюбуа
Несмотря на официальное заявление о разрыве, Киран Фаррелл подчеркнул, что горд тем, чего они достигли вместе, и пожелал боксеру всего наилучшего в будущем.
"Я принял решение покинуть команду Даниэля. За 18 месяцев мы добились невероятного, включая ту ночь на "Уэмбли", которая останется в памяти навсегда. Помогать ему стать чемпионом было по-настоящему значимым и ценным опытом. Желаю ему всего наилучшего в дальнейшем", — заявил тренер.
Напомним, известный британский боксер удивил сравнением Александра Усика с Владимиром Кличко.
Тайсон Фьюри назвал главную проблему Даниэля Дюбуа, которая помешала ему одолеть украинца на ринге.
В ближайшее время Александр Усик может потерять один из чемпионских поясов — как это повлияет на элитный дивизион.
Читайте Новини.LIVE!