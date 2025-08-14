Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Тренер Дюбуа ушел из команды Даниэля из-за Усика

Тренер Дюбуа ушел из команды Даниэля из-за Усика

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 13:23
Тренер Дюбуа ушел после поражения от Усика и назвал причину
Даниэль Дюбуа и Киран Фаррелл (слева). Фото: instagram.com/kieran_farrell_bem/

Британский тренер Киран Фаррелл, который помог Даниэлю Дюбуа пройти путь от перспективного новичка до чемпиона мира, объявил о своем уходе из команды. Это заявление появилось незадолго после громкого поражения Дюбуа от Александра Усика в бою за титул.

За 18 месяцев совместной работы Фаррелл помог за счет тактики и мотивации вывести "Динамита" на пик формы, сообщает talkSport.

Реклама
Читайте также:

Под руководством Кирана Фаррелла Даниэль Дюбуа одерживал победы над Филипом Хрговичем и Энтони Джошуа, что принесло внимание всего мира и титул IBF. Тем не менее после реванша с украинцем, в котором британец потерпел нокаут в пятом раунде, сторонние изменения стали неизбежными. 

Даниэль Дюбуа
Даниэль Дюбуа с Кираном Фарреллом. Фото: instagram.com/kieran_farrell_bem/

Причина ухода тренера Дюбуа

Несмотря на официальное заявление о разрыве, Киран Фаррелл подчеркнул, что горд тем, чего они достигли вместе, и пожелал боксеру всего наилучшего в будущем.

"Я принял решение покинуть команду Даниэля. За 18 месяцев мы добились невероятного, включая ту ночь на "Уэмбли", которая останется в памяти навсегда. Помогать ему стать чемпионом было по-настоящему значимым и ценным опытом. Желаю ему всего наилучшего в дальнейшем", — заявил тренер.

Напомним, известный британский боксер удивил сравнением Александра Усика с Владимиром Кличко. 

Тайсон Фьюри назвал главную проблему Даниэля Дюбуа, которая помешала ему одолеть украинца на ринге. 

В ближайшее время Александр Усик может потерять один из чемпионских поясов — как это повлияет на элитный дивизион. 

спорт Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации