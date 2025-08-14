Відео
Головна Спорт Тренер Дюбуа пішов із команди Даніеля через Усика

Тренер Дюбуа пішов із команди Даніеля через Усика

Дата публікації: 14 серпня 2025 13:23
Тренер Дюбуа пішов після поразки від Усика та назвав причину
Даніель Дюбуа та Кіран Фаррелл (ліворуч). Фото: instagram.com/kieran_farrell_bem/

Британський тренер Кіран Фаррелл, який допоміг Даніелю Дюбуа пройти шлях від перспективного новачка до чемпіона світу, оголосив про свій відхід з команди. Ця заява з'явилася незадовго після гучної поразки Дюбуа від Олександра Усика в бою за титул.

За 18 місяців спільної роботи Фаррелл допоміг завдяки тактиці та мотивації вивести "Динаміта" на пік форми, повідомляє talkSport.

Читайте також:

Під керівництвом Кірана Фаррелла Даніель Дюбуа здобував перемоги над Філіпом Хрговичем та Ентоні Джошуа, що принесло увагу всього світу і титул IBF. Проте після реваншу з українцем, в якому британець зазнав нокауту в п'ятому раунді, сторонні зміни стали неминучими.

Даниэль Дюбуа
Даніель Дюбуа з Кіраном Фарреллом. Фото: instagram.com/kieran_farrell_bem/

Причина відходу тренера Дюбуа

Попри офіційну заяву про розрив, Кіран Фаррелл наголосив, що гордий тим, чого вони досягли разом, і побажав боксеру всього найкращого в майбутньому.

"Я прийняв рішення покинути команду Даніеля. За 18 місяців ми домоглися неймовірного, включно з тією ніччю на "Вемблі", яка залишиться в пам'яті назавжди. Допомагати йому стати чемпіоном було по-справжньому значущим та цінним досвідом. Бажаю йому всього найкращого надалі", — заявив тренер.

Нагадаємо, відомий британський боксер здивував порівнянням Олександра Усика з Володимиром Кличком.

Тайсон Ф'юрі назвав головну проблему Даніеля Дюбуа, яка завадила йому здолати українця на рингу.

Найближчим часом Олександр Усик може втратити один із чемпіонських поясів — як це вплине на елітний дивізіон.

спорт Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
