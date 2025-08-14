Тренер Дюбуа пішов після поразки від Усика та назвав причину

Даніель Дюбуа та Кіран Фаррелл (ліворуч). Фото: instagram.com/kieran_farrell_bem/

Британський тренер Кіран Фаррелл, який допоміг Даніелю Дюбуа пройти шлях від перспективного новачка до чемпіона світу, оголосив про свій відхід з команди. Ця заява з'явилася незадовго після гучної поразки Дюбуа від Олександра Усика в бою за титул.

За 18 місяців спільної роботи Фаррелл допоміг завдяки тактиці та мотивації вивести "Динаміта" на пік форми, повідомляє talkSport.

Під керівництвом Кірана Фаррелла Даніель Дюбуа здобував перемоги над Філіпом Хрговичем та Ентоні Джошуа, що принесло увагу всього світу і титул IBF. Проте після реваншу з українцем, в якому британець зазнав нокауту в п'ятому раунді, сторонні зміни стали неминучими.

Даніель Дюбуа з Кіраном Фарреллом. Фото: instagram.com/kieran_farrell_bem/

Причина відходу тренера Дюбуа

Попри офіційну заяву про розрив, Кіран Фаррелл наголосив, що гордий тим, чого вони досягли разом, і побажав боксеру всього найкращого в майбутньому.

"Я прийняв рішення покинути команду Даніеля. За 18 місяців ми домоглися неймовірного, включно з тією ніччю на "Вемблі", яка залишиться в пам'яті назавжди. Допомагати йому стати чемпіоном було по-справжньому значущим та цінним досвідом. Бажаю йому всього найкращого надалі", — заявив тренер.

