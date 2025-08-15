Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Сілезії, побивши рекорд змагань

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

У польській Сілезії пройшов дев’ятий етап Діамантової ліги цього сезону. На ньому пройшли змагання зі стрибків у висоту серед жінок, де взяли участь десять легкоатлеток.

Серед учасниць були українки Ярослава Магучіх та Катерина Табашник, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ярослава Магучіх та Нікола Оліслагерс. Фото: instagram.com/jrhodesathletics

Магучіх знову вище Оліслагерс

Ярослава, яка вже шостий раз у сезоні виступає на етапах Діамантової ліги, має в активі чотири медалі: золоті в Сямені та Шанхаї і срібні в Стокгольмі та Парижі.

Однак, в Лондоні вона вперше за три роки не ввійшла до трійки призерів. Цього разу українка планувала реабілітуватись.

Першою з українок розпочала Табашник, яка з першої спроби подолала 1.75 м, а 1.80 м і 1.84 м із другої. Потім Катерина взяла 1.88 м, але на 1.91 м вона зупинилася.

Магучіх і Нікола Оліслагерс стартували з 1.91 м та швидко залишились самі.

Висоту 1.97 м обидві легкоатлетки взяли, а планка на 2.00 м підкорилася лише Магучіх із другої.

Результати:

1. Ярослава Магучіх (Україна) — 2.00 м

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1.97 м

3. Імке Оннен (Німеччина) — 1.91 м

...

6. Катерина Табашник (Україна) — 1.88 м

Зазначимо, що Ярослава побила рекорд етапу в Сілезії на 2 см. Попередній рекорд належав Юлії Левченко з липня 2023 року.

Нагадаємо, захисника збірної України Іллю Забарного чекають серйозні проблеми в "ПСЖ".

В екстремізмі можуть звинуватити відому на весь світ спортсменку.

Стрибунка у висоту Юлія Левченко зізналася, які мала проблеми минулого сезону.

Олімпійська чемпіонка з гімнастики та гордість України святкує своє день народження.