Маркіньос пояснив, з чим Забарний зіткнеться в ПСЖ

Капітан "ПСЖ" Маркіньос поділився своєю думкою про прихід у клуб захисника збірної України Іллі Забарного. Влітку парижани підписали 21-річного футболіста з "Борнмута" за велику суму, і тепер у центрі оборони конкуренція стала ще вищою.

Бразильський захисник зазначив, що в команді немає гравців із гарантованим місцем у стартовому складі, повідомляє TribalFootball.

Тренерський штаб "ПСЖ" вимагає від кожного максимальної віддачі в матчах і на тренуваннях. Маркіньос нагадав, що після приходу головного тренера два роки тому склад постійно оновлюється, а конкуренція за позиції посилилася. Він підкреслив, що готовий боротися за своє місце та бачить це як частину професійного шляху.

Що Маркіньос сказав про Забарного

Захисник також висловив упевненість, що здорова конкуренція піде на користь усій команді. На його думку, наявність декількох сильних гравців на одній позиції допомагає підтримувати високий рівень гри протягом усього сезону.

"Я дуже радий приходу Іллі. Тут ніхто не має гарантованого місця, і це правило діє з того моменту, як тренер очолив команду. Потрібно бути у відмінній формі та повністю викладатися. Саме це я і збираюся робити, щоб тренер був задоволений і я зберіг своє місце в складі", — сказав Маркіньос.

