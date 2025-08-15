Відео
Головна Спорт Капітан ПСЖ прокоментував конкуренцію із Забарним

Капітан ПСЖ прокоментував конкуренцію із Забарним

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 12:16
Маркіньос пояснив, з чим Забарний зіткнеться в ПСЖ
Маркіньос святкує гол. Фото: instagram.com/marquinhosm5/

Капітан "ПСЖ" Маркіньос поділився своєю думкою про прихід у клуб захисника збірної України Іллі Забарного. Влітку парижани підписали 21-річного футболіста з "Борнмута" за велику суму, і тепер у центрі оборони конкуренція стала ще вищою.

Бразильський захисник зазначив, що в команді немає гравців із гарантованим місцем у стартовому складі, повідомляє TribalFootball.

Читайте також:

Тренерський штаб "ПСЖ" вимагає від кожного максимальної віддачі в матчах і на тренуваннях. Маркіньос нагадав, що після приходу головного тренера два роки тому склад постійно оновлюється, а конкуренція за позиції посилилася. Він підкреслив, що готовий боротися за своє місце та бачить це як частину професійного шляху.

Илья Забарный
Ілля Забарний із дружиною. Фото: instagram.com/angelina.zabarna/

Що Маркіньос сказав про Забарного

Захисник також висловив упевненість, що здорова конкуренція піде на користь усій команді. На його думку, наявність декількох сильних гравців на одній позиції допомагає підтримувати високий рівень гри протягом усього сезону.

"Я дуже радий приходу Іллі. Тут ніхто не має гарантованого місця, і це правило діє з того моменту, як тренер очолив команду. Потрібно бути у відмінній формі та повністю викладатися. Саме це я і збираюся робити, щоб тренер був задоволений і я зберіг своє місце в складі", — сказав Маркіньос.

Нагадаємо, Олександр Усик знайшов спосіб відмовитися від бою з Джозефом Паркером за пояс за версією WBO.

Юлія Левченко відверто зізналася, чому відчувала спад у кар'єрі протягом декількох років.

Дар'я Білодід вразила вболівальників гарячими кадрами нової фотосесії з відпустки.

У кар'єрі Лілії Подкопаєвої майже не було падінь — чим зараз займається відома українська спортсменка.

спорт футбол ПСЖ Французька Ліга 1 Ілля Забарний
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
