Капитан ПСЖ прокомментировал конкуренцию с Забарным

Капитан ПСЖ прокомментировал конкуренцию с Забарным

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 12:16
Маркиньос объяснил, с чем Забарный столкнется в ПСЖ
Маркиньос празднует гол. Фото: instagram.com/marquinhosm5/

Капитан "ПСЖ" Маркиньос поделился своим мнением о приходе в клуб защитника сборной Украины Ильи Забарного. Летом парижане подписали 21-летнего футболиста из "Борнмута" за крупную сумму, и теперь в центре обороны конкуренция стала еще выше.

Бразильский защитник отметил, что в команде нет игроков с гарантированным местом в стартовом составе, сообщает TribalFootball.

Читайте также:

Тренерский штаб "ПСЖ" требует от каждого максимальной отдачи в матчах и на тренировках. Маркиньос напомнил, что после прихода главного тренера два года назад состав постоянно обновляется, а конкуренция за позиции усилилась. Он подчеркнул, что готов бороться за свое место и видит это как часть профессионального пути. 

Илья Забарный
Илья Забарный с женой. Фото: instagram.com/angelina.zabarna/

Что Маркиньос сказал о Забарном

Защитник также выразил уверенность, что здоровая конкуренция пойдет на пользу всей команде. По его мнению, наличие нескольких сильных игроков на одной позиции помогает поддерживать высокий уровень игры на протяжении всего сезона.

"Я очень рад приходу Ильи. Здесь никто не имеет гарантированного места, и это правило действует с того момента, как тренер возглавил команду. Нужно быть в отличной форме и полностью выкладываться. Именно это я и собираюсь делать, чтобы тренер был доволен и я сохранил свое место в составе", — сказал Маркиньос. 

спорт футбол ПСЖ Французская Лига 1 Илья Забарный
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
