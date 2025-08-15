Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Силезии, побив рекорд соревнований

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

В польской Силезии прошел девятый этап Бриллиантовой лиги этого сезона. На нем прошли соревнования по прыжкам в высоту среди женщин, где приняли участие десять легкоатлеток.

Среди участниц были украинки Ярослава Магучих и Катерина Табашник, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Ярослава Магучих и Никола Олислагерс. Фото: instagram.com/jrhodesathletics

Магучих снова выше Олислагерс

Ярослава, которая уже шестой раз в сезоне выступает на этапах Бриллиантовой лиги, имеет в активе четыре медали: золотые в Сямэне и Шанхае и серебряные в Стокгольме и Париже.

Однако, в Лондоне она впервые за три года не вошла в тройку призеров. На этот раз украинка планировала реабилитироваться.

Первой из украинок начала Табашник, которая с первой попытки преодолела 1.75 м, а 1.80 м и 1.84 м со второй. Затем Катерина взяла 1.88 м, но на 1.91 м она остановилась.

Магучих и Никола Олислагерс стартовали с 1.91 м и быстро остались одни.

Высоту 1.97 м обе легкоатлетки взяли, а планка на 2.00 м покорилась лишь Магучих со второй.

Результаты:

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2.00 м

2. Никола Олислагерс (Австралия) — 1.97 м

3. Имке Оннен (Германия) — 1.91 м

...

6. Екатерина Табашник (Украина) — 1.88 м

Отметим, что Ярослава побила рекорд этапа в Силезии на 2 см. Предыдущий рекорд принадлежал Юлии Левченко с июля 2023 года.

Напомним, защитника сборной Украины Илью Забарного ждут серьезные проблемы в "ПСЖ".

В экстремизме могут обвинить известную на весь мир спортсменку.

Прыгунья в высоту Юлия Левченко призналась, какие имела проблемы в прошлом сезоне.

Олимпийская чемпионка по гимнастике и гордость Украины празднует свой день рождения.