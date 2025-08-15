Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Силезии, побив рекорд соревнований

Магучих впервые за долгое время победила Олислагерс
В польской Силезии прошел девятый этап Бриллиантовой лиги этого сезона. На нем прошли соревнования по прыжкам в высоту среди женщин, где приняли участие десять легкоатлеток.
Среди участниц были украинки Ярослава Магучих и Катерина Табашник, сообщил портал Новини.LIVE.
Магучих снова выше Олислагерс
Ярослава, которая уже шестой раз в сезоне выступает на этапах Бриллиантовой лиги, имеет в активе четыре медали: золотые в Сямэне и Шанхае и серебряные в Стокгольме и Париже.
Однако, в Лондоне она впервые за три года не вошла в тройку призеров. На этот раз украинка планировала реабилитироваться.
Первой из украинок начала Табашник, которая с первой попытки преодолела 1.75 м, а 1.80 м и 1.84 м со второй. Затем Катерина взяла 1.88 м, но на 1.91 м она остановилась.
Магучих и Никола Олислагерс стартовали с 1.91 м и быстро остались одни.
Высоту 1.97 м обе легкоатлетки взяли, а планка на 2.00 м покорилась лишь Магучих со второй.
Результаты:
1. Ярослава Магучих (Украина) — 2.00 м
2. Никола Олислагерс (Австралия) — 1.97 м
3. Имке Оннен (Германия) — 1.91 м
...
6. Екатерина Табашник (Украина) — 1.88 м
Отметим, что Ярослава побила рекорд этапа в Силезии на 2 см. Предыдущий рекорд принадлежал Юлии Левченко с июля 2023 года.
Напомним, защитника сборной Украины Илью Забарного ждут серьезные проблемы в "ПСЖ".
В экстремизме могут обвинить известную на весь мир спортсменку.
Прыгунья в высоту Юлия Левченко призналась, какие имела проблемы в прошлом сезоне.
Олимпийская чемпионка по гимнастике и гордость Украины празднует свой день рождения.
Читайте Новини.LIVE!