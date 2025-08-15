Видео
Магучих впервые за долгое время победила Олислагерс

Магучих впервые за долгое время победила Олислагерс

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 19:35
Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Силезии, побив рекорд соревнований
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

В польской Силезии прошел девятый этап Бриллиантовой лиги этого сезона. На нем прошли соревнования по прыжкам в высоту среди женщин, где приняли участие десять легкоатлеток.

Среди участниц были украинки Ярослава Магучих и Катерина Табашник, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Ярослава Магучих и Никола Олислагерс
Ярослава Магучих и Никола Олислагерс. Фото: instagram.com/jrhodesathletics

Магучих снова выше Олислагерс

Ярослава, которая уже шестой раз в сезоне выступает на этапах Бриллиантовой лиги, имеет в активе четыре медали: золотые в Сямэне и Шанхае и серебряные в Стокгольме и Париже.

Однако, в Лондоне она впервые за три года не вошла в тройку призеров. На этот раз украинка планировала реабилитироваться.

Первой из украинок начала Табашник, которая с первой попытки преодолела 1.75 м, а 1.80 м и 1.84 м со второй. Затем Катерина взяла 1.88 м, но на 1.91 м она остановилась.

Магучих и Никола Олислагерс стартовали с 1.91 м и быстро остались одни.
Высоту 1.97 м обе легкоатлетки взяли, а планка на 2.00 м покорилась лишь Магучих со второй.

Результаты:

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2.00 м
2. Никола Олислагерс (Австралия) — 1.97 м
3. Имке Оннен (Германия) — 1.91 м
...
6. Екатерина Табашник (Украина) — 1.88 м

Отметим, что Ярослава побила рекорд этапа в Силезии на 2 см. Предыдущий рекорд принадлежал Юлии Левченко с июля 2023 года.

Ярослава Магучих Легкая атлетика Бриллиантовая лига Сборная Украины по легкой атлетике Катерина Табашник Никола Олислагерс
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
