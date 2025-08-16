Динамо интересуется воспитанником мадридского Реала

Игорь Суркис и Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" продолжает искать усиление на позиции левого вингера и центрального защитника. Сейчас клуб рассматривает воспитанника мадридского "Реала".

Об этом сообщил YouTube-канал "ТаТоТаке".

Кем интересуется "Динамо"

После вылета из квалификации Лиги чемпионов от "Пафоса" главный тренер "Динамо" Александр Шовковский публично озвучил, что команде необходимы новые игроки почти в каждую позицию. Подобное заявление теперь может привести к тому, что клуб наконец начнет двигаться на трансферном рынке.

По информации источника, "Динамо" проявило интерес к 23-летнему вингеру испанского "Хетафе", доминиканцу Петеру Федерико.

Петер Федерико. Фото: "Хетафе"

Доминиканец является воспитанником мадридского "Реала" и выступал за различные молодежные составы клуба. Ранее он находился в сфере интересов "Металлиста 1925", но скауты харьковчан отказались от него еще на этапе просмотра.

В январе 2024 года Федерико отправился в аренду в "Валенсию", где на тот момент выступал Роман Яремчук, а летом 2024 года окончательно присоединился к "Хетафе". В составе испанской команды он провел 21 матч, забив один гол, но сейчас имеет конфликт с главным тренером, что может облегчить трансфер.

Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро, что подходит под возможности "Динамо".

