Главная Спорт Динамо хочет подписать игрока, забракованного новичком УПЛ

Динамо хочет подписать игрока, забракованного новичком УПЛ

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 11:20
Динамо интересуется воспитанником мадридского Реала
Игорь Суркис и Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" продолжает искать усиление на позиции левого вингера и центрального защитника. Сейчас клуб рассматривает воспитанника мадридского "Реала".

Об этом сообщил YouTube-канал "ТаТоТаке".

Читайте также:

Кем интересуется "Динамо"

После вылета из квалификации Лиги чемпионов от "Пафоса" главный тренер "Динамо" Александр Шовковский публично озвучил, что команде необходимы новые игроки почти в каждую позицию. Подобное заявление теперь может привести к тому, что клуб наконец начнет двигаться на трансферном рынке.

По информации источника, "Динамо" проявило интерес к 23-летнему вингеру испанского "Хетафе", доминиканцу Петеру Федерико.

Петер Федерико
Петер Федерико. Фото: "Хетафе"

Доминиканец является воспитанником мадридского "Реала" и выступал за различные молодежные составы клуба. Ранее он находился в сфере интересов "Металлиста 1925", но скауты харьковчан отказались от него еще на этапе просмотра.

В январе 2024 года Федерико отправился в аренду в "Валенсию", где на тот момент выступал Роман Яремчук, а летом 2024 года окончательно присоединился к "Хетафе". В составе испанской команды он провел 21 матч, забив один гол, но сейчас имеет конфликт с главным тренером, что может облегчить трансфер.

Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро, что подходит под возможности "Динамо".

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Польше, перепрыгнув Николу Олислагерс.

В Германии из-за определенных религиозных течений топовую спортсменку подозревают в экстремизме.

У жены Ильи Забарного возник конфликт с российскими болельщиками.

футбол Динамо Реал Мадрид Футбол трансферы ФК Металлист 1925
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
