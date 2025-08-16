Жена Сафонова прокомментировала проблемы с Ильей Забарным в ПСЖ

Илья и Ангелина Забарные. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Центральный защитник "ПСЖ" Илья Забарный во время переговоров с французами просил выставить за дверь российского вратаря Матвея Сафонова. Клуб пытался это сделать, но голкипер сам этого не хочет и выбирает роль запасного.

К тому же развернулся конфликт у жены Забарного Ангелины с российскими фанатами. После этого российский паблик Mash расспросил о ситуации жену Сафонова Марину Кондратюк.

Матвей Сафонов с женой Мариной Кондратюк. Фото: instagram.com/motya_39

Россияне обиделись на жену Забарного

Кондратюк попросили публично отреагировать на резонансные для россиян высказывания жены Забарного, которые стали причиной громкого скандала.

Ангелина ранее опубликовала в своем Telegram-канале посты с оскорблениями в адрес россиян, сравнив их с "мусором", который нужно выбросить. Эти заявления добавили напряжения к ситуации в команде, где уже идут разговоры о возможном трансфере Сафонова.

Публикация Ангелины Забарной в Telegram. Фото: скриншот "Трибуна"

Публикация Ангелины Забарной в Telegram. Фото: скриншот "Трибуна"

Марина призналась, что находится в состоянии тревоги за мужа, но ее попросили ничего не говорить и не провоцировать, чтобы Сафонов имел будущее в команде.

"Я очень переживаю за Матвея. Конечно, трудно читать подобные вещи и размышлять об этой ситуации. Но я не могу ничего говорить, чтобы не провоцировать дальнейшую судьбу Матвея в команде. Я очень за него переживаю", — сказала Кондратюк.

Проблема с продажей Сафонова возникла из-за нежелания европейских клубов его покупать. Готовы заплатить за него только "Зенит" и "Спартак", но возвращаться в Россию он не хочет.

