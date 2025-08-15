Сборная Украины впервые получила собственный автобус с казацким дизайном — фото

В УАФ показали новый невероятный автобус сборной Украины — фото
Национальная сборная Украины по футболу получила специализированный автобус. Это произошло впервые в истории команды.
Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Новый автобус сборной Украины
В УАФ заявили, что появление автобуса исключительно для национальной команды знаменует новый этап в развитии украинского футбола, а его дизайн отражает самобытность, патриотизм и неразрывную связь с культурными корнями.
На бортах автобуса изображен национальный флаг и легендарный казак Иван Сирко.
В УАФ считают, что образ Сирко воплощает силу, характер и непоколебимую веру в победу. Также на автобусе есть лозунг "Украина превыше всего!"
Эти элементы символизируют историю, гордость и единство, которые команда несет на каждый международные поединки.
Поскольку сборная Украины играет свои матчи за рубежом, то автобус также могут перебазировать в соседнюю Польшу.
Напомним, Илью Забарного ждут проблемы в "ПСЖ" из-за ситуации в клубе.
Известную спортсменку могут обвинить в серьезном правонарушении.
Прыгунья в высоту Юлия Левченко рассказала о своих проблемах прошлого сезона.
Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева празднует свой 47-й день рождения.
Читайте Новини.LIVE!