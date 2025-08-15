Сборная Украины впервые получила собственный автобус с казацким дизайном — фото

Глава УАФ Андрей Шевченко. Фото: facebook.com/shevaofficial

Национальная сборная Украины по футболу получила специализированный автобус. Это произошло впервые в истории команды.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Новый автобус сборной Украины. Фото: УАФ

Новый автобус сборной Украины

В УАФ заявили, что появление автобуса исключительно для национальной команды знаменует новый этап в развитии украинского футбола, а его дизайн отражает самобытность, патриотизм и неразрывную связь с культурными корнями.

На бортах автобуса изображен национальный флаг и легендарный казак Иван Сирко.

В УАФ считают, что образ Сирко воплощает силу, характер и непоколебимую веру в победу. Также на автобусе есть лозунг "Украина превыше всего!"

Новый автобус сборной Украины. Фото: УАФ

Эти элементы символизируют историю, гордость и единство, которые команда несет на каждый международные поединки.

Новый автобус сборной Украины. Фото: УАФ

Поскольку сборная Украины играет свои матчи за рубежом, то автобус также могут перебазировать в соседнюю Польшу.

