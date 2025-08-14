Почему Забарный станет полезен Луису Энрике — мнение Левицкого

Илья Забарный в "ПСЖ". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Украинский защитник Илья Забарный недавно стал игроком "ПСЖ" и уже стал обладателем первого трофея в составе команды Луиса Энрике.

Своим мнением о том, как быстро футболист сможет адаптироваться в Париже, поделился известный тренер и эксперт Максим Левицкий, сообщает "Украинский футбол".

Важным фактором станет то, как новичка примут в коллектив с первого дня. Максим Левицкий отметил, что Илья Забарный перешел в "ПСЖ" не из украинского клуба, а из английского "Борнмута", где выучил английский язык. В международной команде, по мнению специалиста, это сыграет ключевую роль для быстрого взаимопонимания с партнерами и тренерским штабом.

Илья Забарный на тренировке. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Он также подчеркнул, что парижане заплатили за украинца 63 млн евро, что говорит о высоком уровне доверия. Опыт матчей в АПЛ против таких звезд, как Мохамед Салах и Эрлинг Холанн, поможет Забарному чувствовать себя уверенно на фоне партнёров и соперников.

Что Левицкий сказал о психологической адаптации Забарного

Бывший вратарь считает, что психологически адаптироваться в "ПСЖ" Забарному будет проще, чем многим другим новичкам. По его словам, защитник уже подписался на аккаунты всех новых партнеров в соцсетях, а они — на него, что указывает на начавшийся процесс интеграции в команду.

"Я уверен, что Илья справится. Даже если первые месяцы будут непростыми, главное не зацикливаться на неудачах, продолжать работать и слушать Луиса Энрике. Париж — город шумный и футбольный. Если Забарный станет своим и будет показывать хороший футбол, его будут носить на руках", — сказал Левицкий.

Напомним, Илья Забарный получил медаль за победу над "Тоттенхэмом" в Суперкубке УЕФА от лидера "ПСЖ".

Во время подписания контракта с французским клубом украинский защитник напомнил о своей стране эффектным образом.

А в бывшей команде Ильи Забарного может произойти замена тренера, Александр Шовковский оказался на грани увольнения из "Динамо".