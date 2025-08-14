Забарный получил первую медаль в ПСЖ, не сыграв ни минуты

Илья Забарный в "ПСЖ". Кадр из видео

Украинский защитник Илья Забарный не попал в заявку ПСЖ на матч за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма" (2:2, пен. — 4:3), так как его переход в клуб был оформлен всего за день до игры. Однако это не помешало ему стать частью главного футбольного праздника парижан.

Команда Луиса Энрике одержала тяжелую победу, а сам Забарный стал обладателем медали в первую же неделю в Париже, сообщает портал Новини.LIVE.

После финального свистка капитан французской команды бразильский защитник Маркиньос подарил новичку свою золотую медаль, а затем партнеры доверили Илье Забарному поднять над головой Суперкубок УЕФА. Этот жест стал символом доверия и признания украинца частью команды с первых дней в Париже.

Илья Забарный и тренер Луис Энрике. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Парижане начали сезон с победы

"ПСЖ" сумел отыграться с 0:2 и одержать победу в серии пенальти, завоевав первый в своей истории Суперкубок УЕФА. Кадры, на которых Забарный сияет с трофеем в руках, разлетелись по соцсетям, подчеркивая особенность момента.

Контракт Забарного с ПСЖ рассчитан на пять лет, а зарплата составит около 4 млн евро за сезон. По информации СМИ, парижане заплатили за его трансфер "Борнмуту" порядка 63 млн евро, включая бонусы. Дебютировать в новой команде защитник может уже в ближайшем туре Лиги 1.

Напомним, во время подписания контракта с "ПСЖ" Илья Забарный символично напомнил об Украине, хотя не сказал ни слова о родной стране.

В бывшей команде Ильи Забарного — киевском "Динамо" — может появиться новый главный тренер, в клубе пройдет совещание по поводу перспектив.