Головна Спорт Забарний не зіграв за ПСЖ, але отримав першу медаль

Забарний не зіграв за ПСЖ, але отримав першу медаль

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 09:01
Забарний отримав першу медаль у ПСЖ, не зігравши жодної хвилини
Ілля Забарний у "ПСЖ". Кадр із відео

Український захисник Ілля Забарний не потрапив до заявки ПСЖ на матч за Суперкубок УЄФА проти "Тоттенхема" (2:2, пен. — 4:3), адже його перехід до клубу було оформлено лише за день до гри. Однак це не завадило йому стати частиною головного футбольного свята парижан.

Команда Луїса Енріке здобула важку перемогу, а сам Забарний став володарем медалі в перший же тиждень у Парижі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Після фінального свистка капітан французької команди бразильський захисник Маркіньос подарував новачкові свою золоту медаль, а потім партнери довірили Іллі Забарному підняти над головою Суперкубок УЄФА. Цей жест став символом довіри та визнання українця частиною команди з перших днів у Парижі.

Илья Забарный
Ілля Забарний та тренер Луїс Енріке. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Парижани розпочали сезон із перемоги

"ПСЖ" зумів відігратися з 0:2 та здобути перемогу в серії пенальті, завоювавши перший у своїй історії Суперкубок УЄФА. Кадри, на яких Забарний сяє з трофеєм у руках, розлетілися соцмережами, підкреслюючи особливість моменту.

Контракт Забарного з ПСЖ розрахований на п'ять років, а зарплата складе близько 4 млн євро за сезон. За інформацією ЗМІ, парижани заплатили за його трансфер "Борнмуту" близько 63 млн євро, включно з бонусами. Дебютувати в новій команді захисник може вже в найближчому турі Ліги 1.

Нагадаємо, під час підписання контракту з "ПСЖ" Ілля Забарний символічно нагадав про Україну, хоча не сказав жодного слова про рідну країну.

У колишній команді Іллі Забарного — київському "Динамо" — може з'явитися новий головний тренер, у клубі відбудеться нарада з приводу перспектив.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
