Ексголкіпер збірної України спрогнозував долю Забарного у ПСЖ

Ексголкіпер збірної України спрогнозував долю Забарного у ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 10:43
Чому Забарний стане корисним Луїсу Енріке — думка Левицького
Ілля Забарний у "ПСЖ". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Український захисник Ілля Забарний нещодавно став гравцем "ПСЖ" і вже став володарем першого трофея у складі команди Луїса Енріке.

Своєю думкою про те, як швидко футболіст зможе адаптуватися в Парижі, поділився відомий тренер та експерт Максим Левицький, повідомляє "Український футбол".

Реклама
Читайте також:

Важливим фактором стане те, як новачка приймуть у колектив із першого дня. Максим Левицький зазначив, що Ілля Забарний перейшов до "ПСЖ" не з українського клубу, а з англійського "Борнмута", де вивчив англійську мову. У міжнародній команді, на думку фахівця, це зіграє ключову роль для швидкого взаєморозуміння з партнерами та тренерським штабом.

Илья Забарный
Ілля Забарний на тренуванні. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Він також підкреслив, що парижани заплатили за українця 63 млн євро, що свідчить про високий рівень довіри. Досвід матчів в АПЛ проти таких зірок, як Мохамед Салах та Ерлінг Голанн, допоможе Забарному почуватися впевнено на тлі партнерів та суперників.

Що Левицький сказав про психологічну адаптацію Забарного

Колишній воротар вважає, що психологічно адаптуватися в "ПСЖ" Забарному буде простіше, ніж багатьом іншим новачкам. За його словами, захисник уже підписався на акаунти всіх нових партнерів у соцмережах, а вони - на нього, що вказує на те, що почався процес інтеграції в команду.

"Я впевнений, що Ілля впорається. Навіть якщо перші місяці будуть непростими, головне не зациклюватися на невдачах, продовжувати працювати та слухати Луїса Енріке. Париж — місто галасливе і футбольне. Якщо Забарний стане своїм і показуватиме хороший футбол, його носитимуть на руках", — сказав Левицький.

Нагадаємо, Ілля Забарний отримав медаль за перемогу над "Тоттенгемом" у Суперкубку УЄФА від лідера "ПСЖ".

Під час підписання контракту з французьким клубом український захисник нагадав про свою країну ефектним чином.

А в колишній команді Іллі Забарного може відбутися заміна тренера, Олександр Шовковський опинився на межі звільнення з "Динамо".

спорт футбол ПСЖ Французька Ліга 1 Ілля Забарний
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
