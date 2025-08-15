Збірна України вперше отримала власний автобус із козацьким дизайном — фото

В УАФ показали новий неймовірний автобус збірної України — фото
Національна збірна України з футболу отримала спеціалізований автобус. Це сталося вперше в історії команди.
Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).
Новий автобус збірної України
В УАФ заявили, що поява автобуса виключно для національної команди знаменує новий етап у розвитку українського футболу, а його дизайн відображає самобутність, патріотизм і нерозривний зв’язок із культурними коренями.
На бортах автобуса зображено національний прапор та легендарний козак Іван Сірко.
В УАФ вважають, що образ Сірка втілює силу, характер і непохитну віру в перемогу. Також на автобусі є гасло "Україна понад усе!"
Ці елементи символізують історію, гордість і єдність, які команда несе на кожен міжнародні поєдинки.
Оскільки збірна України грає свої матчі за кордоном, то автобус також можуть перебазувати до сусідньої Польщі.
