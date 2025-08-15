Збірна України вперше отримала власний автобус із козацьким дизайном — фото

Глава УАФ Андрій Шевченко. Фото: facebook.com/shevaofficial

Національна збірна України з футболу отримала спеціалізований автобус. Це сталося вперше в історії команди.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Новий автобус збірної України. Фото: УАФ

Новий автобус збірної України

В УАФ заявили, що поява автобуса виключно для національної команди знаменує новий етап у розвитку українського футболу, а його дизайн відображає самобутність, патріотизм і нерозривний зв’язок із культурними коренями.

На бортах автобуса зображено національний прапор та легендарний козак Іван Сірко.

В УАФ вважають, що образ Сірка втілює силу, характер і непохитну віру в перемогу. Також на автобусі є гасло "Україна понад усе!"

Новий автобус збірної України. Фото: УАФ

Ці елементи символізують історію, гордість і єдність, які команда несе на кожен міжнародні поєдинки.

Новий автобус збірної України. Фото: УАФ

Оскільки збірна України грає свої матчі за кордоном, то автобус також можуть перебазувати до сусідньої Польщі.

