Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт В УАФ показали новий неймовірний автобус збірної України — фото

В УАФ показали новий неймовірний автобус збірної України — фото

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 21:09
Збірна України вперше отримала власний автобус із козацьким дизайном — фото
Глава УАФ Андрій Шевченко. Фото: facebook.com/shevaofficial

Національна збірна України з футболу отримала спеціалізований автобус. Це сталося вперше в історії команди.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Реклама
Читайте також:
Автобус сборной Украины
Новий автобус збірної України. Фото: УАФ

Новий автобус збірної України

В УАФ заявили, що поява автобуса виключно для національної команди знаменує новий етап у розвитку українського футболу, а його дизайн відображає самобутність, патріотизм і нерозривний зв’язок із культурними коренями.

На бортах автобуса зображено національний прапор та легендарний козак Іван Сірко.

В УАФ вважають, що образ Сірка втілює силу, характер і непохитну віру в перемогу. Також на автобусі є гасло "Україна понад усе!"

Автобус сборной Украины
Новий автобус збірної України. Фото: УАФ

Ці елементи символізують історію, гордість і єдність, які команда несе на кожен міжнародні поєдинки.

Автобус сборной Украины
Новий автобус збірної України. Фото: УАФ

Оскільки збірна України грає свої матчі за кордоном, то автобус також можуть перебазувати до сусідньої Польщі.

Нагадаємо, Іллю Забарного чекають проблеми в "ПСЖ" через ситуацію в клубі.

Відому спортсменку можуть звинуватити в серйозному правопорушенні.

Стрибунка у висоту Юлія Левченко розповіла про свої проблеми минулого сезону.

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва святкує свій 47-й день народження.

УАФ футбол Збірна України з футболу транспорт автобуси
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації