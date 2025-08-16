Дружина Сафонова прокоментувала проблеми з Іллею Забарним в ПСЖ

Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Центральний захисник "ПСЖ" Ілля Забарний під час перемовин з французами просив виставити за двері російського воротаря Матвія Сафонова. Клуб намагався це зробити, але голкіпер сам цього не хоче та вибирає роль запасного.

До того ж розвернувся конфлікт у дружини Забарного Ангеліни з російськими фанатами. Після цього російський паблік Mash розпитав про ситуацію дружину Сафонова Марину Кондратюк.

Матвій Сафонов з дружиною Мариною Кондратюк. Фото: instagram.com/motya_39

Росіяни образились на дружину Забарного

Кондратюк попросили публічно відреагувати на резонансні для росіян висловлювання дружини Забарного, які стали причиною гучного скандалу.

Ангеліна раніше опублікувала в своєму Telegram-каналі пости з образами на адресу росіян, порівнявши їх до "сміття", яке потрібно викинути. Ці заяви додали напруги до ситуації в команді, де вже точаться розмови про можливий трансфер Сафонова.

Публікація Ангеліни Забарної в Telegram. Фото: скриншот "Трибуна"

Публікація Ангеліни Забарної в Telegram. Фото: скриншот "Трибуна"

Марина зізналася, що перебуває в стані тривоги за чоловіка, але її попросили нічого не говорити та не провокувати, щоб Сафонов мав майбутнє в команді.

"Я дуже переживаю за Матвія. Звісно, важко читати подібні речі і розмірковувати про цю ситуацію. Але я не можу нічого говорити, щоб не провокувати подальшу долю Матвея в команді. Я дуже за нього переживаю", — сказала Кондратюк.

Проблема з продажем Сафонова виникла через небажання європейських клубів його купувати. Готові заплатити за нього лише "Зеніт" та "Спартак", але повертатися в Росію він не хоче.

