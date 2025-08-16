Дружина Сафонова прокоментувала проблеми з Іллею Забарним в ПСЖ

Дружина росіянина Сафонова поскаржилась на кохану Забарного
Центральний захисник "ПСЖ" Ілля Забарний під час перемовин з французами просив виставити за двері російського воротаря Матвія Сафонова. Клуб намагався це зробити, але голкіпер сам цього не хоче та вибирає роль запасного.
До того ж розвернувся конфлікт у дружини Забарного Ангеліни з російськими фанатами. Після цього російський паблік Mash розпитав про ситуацію дружину Сафонова Марину Кондратюк.
Росіяни образились на дружину Забарного
Кондратюк попросили публічно відреагувати на резонансні для росіян висловлювання дружини Забарного, які стали причиною гучного скандалу.
Ангеліна раніше опублікувала в своєму Telegram-каналі пости з образами на адресу росіян, порівнявши їх до "сміття", яке потрібно викинути. Ці заяви додали напруги до ситуації в команді, де вже точаться розмови про можливий трансфер Сафонова.
Марина зізналася, що перебуває в стані тривоги за чоловіка, але її попросили нічого не говорити та не провокувати, щоб Сафонов мав майбутнє в команді.
"Я дуже переживаю за Матвія. Звісно, важко читати подібні речі і розмірковувати про цю ситуацію. Але я не можу нічого говорити, щоб не провокувати подальшу долю Матвея в команді. Я дуже за нього переживаю", — сказала Кондратюк.
Проблема з продажем Сафонова виникла через небажання європейських клубів його купувати. Готові заплатити за нього лише "Зеніт" та "Спартак", але повертатися в Росію він не хоче.
Нагадаємо, Ярослава Магучіх виграла на етапі Діамантової ліги в Польщі, де вперше за тривалий час стрибнула вище Ніколи Оліслагерс.
У Німеччині в підтримці ісламістів помічена топова спортсменка.
В УАФ презентували перший в історії автобус збірної України з символами України.
Читайте Новини.LIVE!