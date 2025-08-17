Ітаума кинув виклик Паркеру, Кабайєлу та Усику

Мозес Ітаума після перемоги. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Поєдинок між 20-річним британським проспектом Мозесом Ітаумою та досвідченим Ділліаном Вайтом в Ер-Ріяді завершився сенсаційно швидко. Молодий боксер уклав суперника вже в першому раунді.

Після перших обмінів ударами Вайт пропустив акцентований випад та опинився на настилі, повідомляє "Суспільне Спорт".

Мозес Ітаума миттєво додав серію точних ударів, і рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу технічним нокаутом. Цей результат став найгучнішим у молодій кар'єрі Ітаума. Вайт, якого раніше вважали одним із найяскравіших бійців надважкого дивізіону, поступився на очах у тисяч глядачів, що тільки посилило увагу до висхідної зірки британського боксу.

Ітаума завдає вирішального удару Вайту. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Бій з Усиком має відбутися

Після бою Мозес заявив, що не збирається зупинятися на досягнутому. Серед потенційних опонентів він назвав Джозефа Паркера, Агіда Кабайєла та чемпіона світу Олександра Усика.

"Мені всього двадцять років, і попереду ще довгий шлях. У мене є десять або навіть п'ятнадцять років, щоб довести все, що я можу. Я готовий до будь-якого виклику і до суперників будь-якого рівня. Якщо отримаю шанс поборотися за титул, я на сто відсотків стану чемпіоном світу", — сказав Ітаума.

