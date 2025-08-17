Відео
Головна Спорт Ітаума назвав ім'я наступного суперника та розповів про амбіції

Ітаума назвав ім'я наступного суперника та розповів про амбіції

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 16:07
Ітаума кинув виклик Паркеру, Кабайєлу та Усику
Мозес Ітаума після перемоги. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Поєдинок між 20-річним британським проспектом Мозесом Ітаумою та досвідченим Ділліаном Вайтом в Ер-Ріяді завершився сенсаційно швидко. Молодий боксер уклав суперника вже в першому раунді.

Після перших обмінів ударами Вайт пропустив акцентований випад та опинився на настилі, повідомляє "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Мозес Ітаума миттєво додав серію точних ударів, і рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу технічним нокаутом. Цей результат став найгучнішим у молодій кар'єрі Ітаума. Вайт, якого раніше вважали одним із найяскравіших бійців надважкого дивізіону, поступився на очах у тисяч глядачів, що тільки посилило увагу до висхідної зірки британського боксу.

Мозес Итаума
Ітаума завдає вирішального удару Вайту. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Бій з Усиком має відбутися

Після бою Мозес заявив, що не збирається зупинятися на досягнутому. Серед потенційних опонентів він назвав Джозефа Паркера, Агіда Кабайєла та чемпіона світу Олександра Усика.

"Мені всього двадцять років, і попереду ще довгий шлях. У мене є десять або навіть п'ятнадцять років, щоб довести все, що я можу. Я готовий до будь-якого виклику і до суперників будь-якого рівня. Якщо отримаю шанс поборотися за титул, я на сто відсотків стану чемпіоном світу", — сказав Ітаума.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі здивував висловлюванням про Мозеса Ітауму й про те, що чекає на молодого боксера в майбутньому.

Чемпіон за версією WBO Джозеф Паркер прокоментував травму Олександра Усика, через яку українець не зможе вийти на ринг восени.

спорт Олександр Усик бокс Мозес Ітаума Бій Усик — Ітаума
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
