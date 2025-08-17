Відео
Паркер прокоментував відтермінування переговорів з Усиком

Паркер прокоментував відтермінування переговорів з Усиком

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 14:11
Джозеф Паркер пояснив, чому та коли хоче зустрітися з Усиком
Джозеф Паркер як глядач. Фото: X

Тимчасовий чемпіон WBO в суперважкій вазі Джозеф Паркер відреагував на паузу в переговорах щодо бою з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Раніше було відомо, що український боксер попросив відкласти процес обговорення поєдинку.

WBO санкціонувала бій між двома чемпіонами ще наприкінці липня, повідомляє talkSport.

Читайте також:

Нещодавно Олександр Усик подав запит на відтермінування, пояснивши це необхідністю взяти час для відпочинку та відновлення після напружених поєдинків. На тлі затримки обговорень з'явилися чутки про можливий бій Усика проти британського проспекта Мозеса Ітауми. Саудівські організатори Riyadh Season і Sela, за інформацією Ring Magazine, нібито не зацікавлені в організації зустрічі Усика та Паркера.

Александр Усик и Джозеф Паркер
Олександр Усик та Джозеф Паркер. Фото: X

Що Джозеф сказав про бій з Усиком

Новозеландський чемпіон підкреслив, що поєдинок з українцем залишається для нього пріоритетом. Він додав, що розуміє бажання Усика відпочити, але сподівається, що переговори відновляться найближчим часом.

"Мій наступний вибір — це Усик, і іншої відповіді у мене немає. Я поважаю його рішення взяти паузу і провести час із сім'єю. Щойно він буде готовий повернутися, ми почнемо розмови про поєдинок. Якщо вдасться домовитися, це буде велика подія для всього боксу", — сказав Паркер.

Раніше обидва боксери вже виступали в Саудівській Аравії та привертали увагу місцевої публіки. Саме там Усик завоював абсолютний титул у бою з Тайсоном Ф'юрі, а Паркер у тому ж вечорі боксу здобув перемогу над Чжаном Чжілеєм. Це додає інтересу до їхнього можливого очного протистояння.

Нагадаємо, Мозес Ітаума не залишив жодного шансу ветерану Ділліану Вайту і швидко відправив титулованого суперника в нокаут.

Тайсон Ф'юрі оцінив підсумки перемоги Мозеса Ітауми та пояснив, що в майбутньому чекає на молодого чемпіона.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
