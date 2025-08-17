Видео
Главная Спорт Паркер прокомментировал отсрочку переговоров с Усиком

Паркер прокомментировал отсрочку переговоров с Усиком

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 14:11
Джозеф Паркер объяснил, почему и когда хочет встретиться с Усиком
Джозеф Паркер в качестве зрителя. Фото: X

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер отреагировал на паузу в переговорах по бою с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Ранее было известно, что украинский боксер попросил отложить процесс обсуждения поединка.

WBO санкционировала бой между двумя чемпионами еще в конце июля, сообщает talkSport.

Читайте также:

Недавно Александр Усик подал запрос на отсрочку, объяснив это необходимостью взять время для отдыха и восстановления после напряженных поединков. На фоне задержки обсуждений появились слухи о возможном бое Усика против британского проспекта Мозеса Итаумы. Саудовские организаторы Riyadh Season и Sela, по информации Ring Magazine, якобы не заинтересованы в организации встречи Усика и Паркера. 

Александр Усик и Джозеф Паркер
Александр Усик и Джозеф Паркер. Фото: X

Что Джозеф сказал про бой с Усиком

Новозеландский чемпион подчеркнул, что поединок с украинцем остается для него главным приоритетом. Он добавил, что понимает желание Усика отдохнуть, но надеется, что переговоры возобновятся в ближайшее время.

"Мой следующий выбор — это Усик, и другого ответа у меня нет. Я уважаю его решение взять паузу и провести время с семьей. Как только он будет готов вернуться, мы начнём разговоры о поединке. Если удастся договориться, это будет большое событие для всего бокса", — сказал Паркер.

Ранее оба боксера уже выступали в Саудовской Аравии и привлекали внимание местной публики. Именно там Усик завоевал абсолютный титул в бою с Тайсоном Фьюри, а Паркер в том же вечере бокса одержал победу над Чжаном Чжилэем. Это добавляет интереса к их возможному очному противостоянию. 

Напомним, Мозес Итаума не оставил ни единого шанса ветерану Диллиану Уайту и быстро отправил титулованного соперника в нокаут. 

Тайсон Фьюри оценил итоги победы Мозеса Итаумы и объяснил, что в будущем ждет молодого чемпиона. 

спорт Александр Усик бокс WBO Джозеф Паркер Бой Усик — Паркер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
