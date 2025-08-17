Видео
Главная Спорт Фьюри отреагировал на нокаут Итаумы в бою с Уайтом

Фьюри отреагировал на нокаут Итаумы в бою с Уайтом

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 12:25
Тайсон Фьюри объяснил, почему верит в Мозеса Итауму
Мозес Итаума во время боя с Диллианом Уайтом. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о громкой победе британского проспекта Мозеса Итаумы.

Молодой тяжеловес накануне нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде боя в Эр-Рияде, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Поединок завершился уже на второй минуте, когда Итаума точным ударом отправил соперника на настил. Этот результат позволил 20-летнему боксеру продлить серию побед до 13, из которых 11 были досрочными. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри в Англии. Фото: instagram.com/tysonfury/

Мозес Итаума на вершине карьеры

Тайсон Фьюри известен своей поддержкой молодых талантов. В социальных сетях он подчеркнул, что Итаума обладает уникальным потенциалом и способен стать новой звездой мирового бокса.

Британский чемпион отметил, что следит за карьерой проспекта уже давно и не сомневается в его будущем. Для Фьюри Итаума — пример спортсмена, который может изменить расстановку сил в тяжёлом дивизионе.

Фьюри написал, что Итаума — это будущее бокса, и напомнил, что говорил об этом уже несколько лет. Его слова стали подтверждением высокого статуса молодого британца в глазах ведущих фигур мирового ринга. 

Напомним, Мозес Итаума доминировал над Диллианом Уайтом с первых же минут противостояния в Эр-Рияде. 

Тем временем в украинском футболе назревает громкий трансфер, в киевское "Динамо" может приехать воспитанник мадридского "Реала". 

спорт бокс Тайсон Фьюри Диллиан Уайт Мозес Итаума
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
