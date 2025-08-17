Мозес Итаума уничтожил Диллиана Уайта нокаутом в первом раунде

Итаума нокаутировал Уайта в первом раунде — Усик следующий
В Рияде, Саудовская Аравия, завершилось боксерское шоу. В главном событии встретились 20-летний британец Мозес Итаума и 37-летний его соотечественник Диллиан Уайт.
Итаума одержал уверенную победу над Уайтом, сообщил портал Новини.LIVE.
Как Итаума уничтожил Уайта
Итаума с первых секунд боя продемонстрировал преимущество в скорости и технике, быстро адаптировавшись к действиям соперника. Он активно использовал джеб, наносил удары по корпусу и легко распознавал попытки Уайта контратаковать.
В середине первого раунда молодой британец потряс ветерана, загнав его к канатам и не давая шансов на маневры.
Диллиан пытался удержаться, прячась за глухой обороной, но это не остановило Итауму, который мастерски снял блок Уайта и отправил правым хуком на настил.
Уайт попытался подняться, но его состояние было настолько тревожным, что рефери мгновенно вмешался, остановив бой, чтобы избежать серьезных травм.
BRUTAL knockout Мозеса Итаумы 😱#WhyteItauma pic.twitter.com/zYos86sp9M- Queensberry Promotions (@Queensberry) August 16, 2025
Для Итаумы это 13-я победа и одиннадцатая нокаутом.
