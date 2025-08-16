Видео
Главная Спорт Экс-чемпион мира рассказал, что делает Итауму опасным для Усика

Экс-чемпион мира рассказал, что делает Итауму опасным для Усика

Дата публикации 16 августа 2025 23:31
Карл Фрэмптон считает, что Итаума быстрее Усика
Мозес Итаума. Фото: Reuters

В Рияде, Саудовская Аравия, 20 летний британский нокаутер Мозес Итаума будет противостоять ветерану Диллиану Уайту. В случае победы проспекту попробуют организовать бой против Александра Усика.

Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон рассказал, какую опасность несет Итаума, передает talkSPORT.

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Итаума несет большую опасность

Фрэмптон высказал свои мысли о предстоящем поединке между Итаумой и Уайтом. Он высоко оценил стиль Мозеса, назвав его аккуратным и техничным боксером, который демонстрирует исключительную силу в ударах.

Самым большим преимуществом Итаумы над всеми супертяжеловесами, в том числе Александром Усиком, Фрэмптон назвал быстрые руки Мозеса.

"Мозес, бесспорно, бьет сильно, у него самые быстрые руки в супертяжелом весе, по моему мнению", — подчеркнул эксперт.

Фрэмптон также предположил, что бой с Уайтом может завершиться достаточно быстро, что указывает на его веру в агрессивный подход Итаумы и возможные проблемы для более опытного Уайта.

Большинство экспертов считают, что Итаума сменит Усика на троне супертяжелого веса.

