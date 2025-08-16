Відео
Ексчемпіон світу розповів, що робить Ітауму небезпечним для Усика

Дата публікації: 16 серпня 2025 23:31
Карл Фремптон вважає, що Ітаума швидше Усика
Мозес Ітаума. Фото: Reuters

В Ріяді, Саудівська Аравія, 20 річний британський нокаутер Мозес Ітаума протистоятиме ветерану Ділліану Вайт. У разі перемоги проспекту попробують організувати бій проти Олександра Усика.

Колишній чемпіон світу Карл Фремптон розповів, яку небезпеку несе Ітаума, передає talkSPORT.

Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Ітаума несе велику небезпеку

Фремптон висловив свої думки про майбутній поєдинок між Ітаумою і Вайтом. Він високо оцінив стиль Мозеса, назвавши його акуратним і технічним боксером, який демонструє виняткову силу в ударах.

Найбільшою перевагою Ітауми над всіма суперважковаговиками, в тому числі Олександра Усика, Фремптон назвав швидкі руки Мозеса.

"Мозес, безперечно, б’є сильно, у нього найшвидші руки в надважній вазі, на мою думку", — підкреслив експерт.

Фремптон також припустив, що бій з Вайтом може завершитися досить швидко, що вказує на його віру в агресивний підхід Ітауми та можливі проблеми для більш досвідченого Вайта.

Більшість експертів вважають, що Ітаума змінить Усика на троні суперважкої ваги.

Нагадаємо, в Ріяді хорват Філіп Хргович впевнено переміг потужного нокаутера, хоча двічі міг упасти.

Вперше за кілька місяців на етапі Діамантової ліги перемогла Ярослава Магучіх.

Київське "Динамо" може купити футболіста з чемпіонату Іспанії, у якого конфлікт з головним тренером.

Відома європейська спортсменка може бути пов'язана з порушеннями закону.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
