Карл Фремптон вважає, що Ітаума швидше Усика

Ексчемпіон світу розповів, що робить Ітауму небезпечним для Усика
В Ріяді, Саудівська Аравія, 20 річний британський нокаутер Мозес Ітаума протистоятиме ветерану Ділліану Вайт. У разі перемоги проспекту попробують організувати бій проти Олександра Усика.
Колишній чемпіон світу Карл Фремптон розповів, яку небезпеку несе Ітаума, передає talkSPORT.
Ітаума несе велику небезпеку
Фремптон висловив свої думки про майбутній поєдинок між Ітаумою і Вайтом. Він високо оцінив стиль Мозеса, назвавши його акуратним і технічним боксером, який демонструє виняткову силу в ударах.
Найбільшою перевагою Ітауми над всіма суперважковаговиками, в тому числі Олександра Усика, Фремптон назвав швидкі руки Мозеса.
"Мозес, безперечно, б’є сильно, у нього найшвидші руки в надважній вазі, на мою думку", — підкреслив експерт.
Фремптон також припустив, що бій з Вайтом може завершитися досить швидко, що вказує на його віру в агресивний підхід Ітауми та можливі проблеми для більш досвідченого Вайта.
Більшість експертів вважають, що Ітаума змінить Усика на троні суперважкої ваги.
