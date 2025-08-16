Філіп Хргович перебив Девіда Аделейє у шаленій бійці в Ер-Ріяді

Хргович переміг в неймовірному бою та вступив у гонку за Усиком
В Ріяді, Саудівська Аравія, проходить велике шоу, яке очолить бій суперважковаговиків Мозеса Ітауми та Ділліана Вайта. В андеркарті десятираундовий бій провели хорват Філіп Хргович та британець Девід Аделейє.
Поєдинок Хрговича та Аделейє пройшов усю дистанцію, але був дуже цікавий, повідомив портал Новини.LIVE.
Хргович двічі мав упасти, але у нього кам'яна голова
Зустріч розпочалася з очікуваного перегравання суперника від Хрговича, який добре підготувався в плані витривалості та швидкості, оскільки його суперник виділяється лише надпотужним ударом.
Поки Хргович активно атакував та кидав багато ударів, Аделейе повільно входив у ритм, намагався контратакувати кросами, але не зміг утримувати дистанцію за допомогою джеба.
У другому раунді британець наніс хорвату глибоке розсічення над оком, що змусило Філіпа втратити впевненість та поспішати. Заспокоївся хорват у третьому раунді і знову почав домінувати над опонентом.
До екватора бою Філіп впевнено забирав бій, але в сьомому раунді глядачі побачили драму. Хргович, який почав втомлюватися й боксував із опущеними руками, відправив Аделейе в нокдаун. Британець знайшов сили піднятися, контратакував і навіть потряс хорвата, змусивши глядачів затамувати подих.
Хорват мав упасти, але не зробив цього і схопив суперника в клінч. Після цього він ще пропустив такий потужний удар, але вистояв.
В останніх двох раундах Хргович зберіг контроль і довів бій до перемоги з рахунком: 98-91, 99-90 і 99-90
Нагадаємо, вперше з травня на етапі Діамантової ліги перемогла Ярослава Магучіх.
Київське "Динамо" може купити вихованця мадридського "Реалу", який грає за "Хетафе".
У Європі відома спортсменка може бути пов'язана з екстремістами.
Читайте Новини.LIVE!