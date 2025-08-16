Гроувс оцінив перспективи бою Усика з Ітаумою

Мозес Ітаума. Фото: Reuters

Абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі, 39-річного Олександра Усика пов’язують з боєм проти 20-річного британця Мозеса Ітауми, якого вважають новим Майком Тайсоном. Стосовно бою висловився колишній чемпіон світу Джордж Гроувс.

Колишній боксер, який завжди підтримував Усика, вважає, що ера українця майже завершена, повідомив портал Fightnews.com.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик через 12 місяців програє Ітаумі

За словами Гроувса, майбутній бій Ітауми проти Ділліана Вайта, запланований на 16 серпня, стане важливим тестом для молодого боксера.

При цьому, він похвалив роботу промоутера Мозеса Френка Воррена, який, на його думку, добре готує Ітауму. Тому Джордж допускає, що Вайт швидко програє нокаутом.

Гроувс вважає, що наразі Усик має перевагу над Ітаумою, але через рік ситуація зміниться, коли молодий британець набере досвіду.

"Можливо, тоді це буде як передача естафети. Ера Усика майже закінчилася. Він уже переміг усіх", — зазначив Гроувс.

