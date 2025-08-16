Гроувс оценил перспективы боя Усика с Итаумой

Мозес Итаума. Фото: Reuters

Абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, 39-летнего Александра Усика связывают с боем против 20-летнего британца Мозеса Итаумы, которого считают новым Майком Тайсоном. По поводу боя высказался бывший чемпион мира Джордж Гроувс.

Бывший боксер, который всегда поддерживал Усика, считает, что эра украинца почти завершена, сообщил портал Fightnews.com.

Александр Усик. Фото: Reuters

Усик через 12 месяцев проиграет Итауме

По словам Гроувса, предстоящий бой Итаумы против Диллиана Уайта, запланированный на 16 августа, станет важным тестом для молодого боксера.

При этом, он похвалил работу промоутера Мозеса Фрэнка Уоррена, который, по его мнению, хорошо готовит Итауму. Поэтому Джордж допускает, что Уайт быстро проиграет нокаутом.

Гроувс считает, что сейчас Усик имеет преимущество над Итаумой, но через год ситуация изменится, когда молодой британец наберет опыта.

"Возможно, тогда это будет как передача эстафеты. Эра Усика почти закончилась. Он уже победил всех", — отметил Гроувс.

