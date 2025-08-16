Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Боксер заявил, что через год Усик не будет иметь шанса с Итаумой

Боксер заявил, что через год Усик не будет иметь шанса с Итаумой

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 02:15
Гроувс оценил перспективы боя Усика с Итаумой
Мозес Итаума. Фото: Reuters

Абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, 39-летнего Александра Усика связывают с боем против 20-летнего британца Мозеса Итаумы, которого считают новым Майком Тайсоном. По поводу боя высказался бывший чемпион мира Джордж Гроувс.

Бывший боксер, который всегда поддерживал Усика, считает, что эра украинца почти завершена, сообщил портал Fightnews.com.

Реклама
Читайте также:
Мозес Итаума
Александр Усик. Фото: Reuters

Усик через 12 месяцев проиграет Итауме

По словам Гроувса, предстоящий бой Итаумы против Диллиана Уайта, запланированный на 16 августа, станет важным тестом для молодого боксера.

При этом, он похвалил работу промоутера Мозеса Фрэнка Уоррена, который, по его мнению, хорошо готовит Итауму. Поэтому Джордж допускает, что Уайт быстро проиграет нокаутом.

Гроувс считает, что сейчас Усик имеет преимущество над Итаумой, но через год ситуация изменится, когда молодой британец наберет опыта.

"Возможно, тогда это будет как передача эстафеты. Эра Усика почти закончилась. Он уже победил всех", — отметил Гроувс.

Напомним, у "ПСЖ" могут возникнуть проблемы с украинцем Ильей Забарным.

В Германии в поддержке исламистов обвинили топовую спортсменку.

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко рассказала о своих ужасных выступлениях в последние сезоны.

Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги, где прыгнула выше Николы Олислагерс.

Александр Усик бокс супертяжелый вес украинские боксеры Мозес Итаума
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации