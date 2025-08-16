Видео
Главная Спорт Хргович победил в невероятном бою и вступил в гонку за Усиком

Хргович победил в невероятном бою и вступил в гонку за Усиком

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 22:59
Филип Хргович перебил Дэвида Аделейе в безумной драке в Эр-Рияде
Дэвид Аделейе — Филип Хргович. Фото: x.com/ringmagazine

В Рияде, Саудовская Аравия, проходит большое шоу, которое возглавит бой супертяжеловесов Мозеса Итаумы и Диллиана Уайта. В андеркарте десятираундовый бой провели хорват Филип Хргович и британец Дэвид Аделейе.

Поединок Хрговича и Аделейе прошел всю дистанцию, но был очень интересен, сообщил портал Новини.LIVE.

Филипп Хргович – Дэвид Аделейе
Филип Хргович. Фото: x.com/ringmagazine

Хргович дважды должен был упасть, но у него каменная голова

Встреча началась с ожидаемого переигрывания соперника от Хрговича, который хорошо подготовился в плане выносливости и скорости, поскольку его соперник выделяется лишь сверхмощным ударом.

Пока Хргович активно атаковал и бросал много ударов, Аделейе медленно входил в ритм, пытался контратаковать кроссами, но не смог удерживать дистанцию с помощью джеба.

Во втором раунде британец нанес хорвату глубокое рассечение над глазом, что заставило Филипа потерять уверенность и спешить. Успокоился хорват в третьем раунде и снова начал доминировать над оппонентом.

До экватора боя Филипп уверенно забирал бой, но в седьмом раунде зрители увидели драму. Хргович, который начал уставать и боксировал с опущенными руками, отправил Аделейе в нокдаун. Британец нашел силы подняться, контратаковал и даже потряс хорвата, заставив зрителей затаить дыхание.

Хорват должен был упасть, но не сделал этого и схватил соперника в клинч. После этого он еще пропустил похожий такой мощный удар, но выстоял.

В последних двух раундах Хргович сохранил контроль и довел бой до победы со счетом: 98-91, 99-90 і 99-90

бокс Филип Хргович супертяжелый вес профессиональный бокс боксер
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
