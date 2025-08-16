Филип Хргович перебил Дэвида Аделейе в безумной драке в Эр-Рияде

Хргович победил в невероятном бою и вступил в гонку за Усиком
В Рияде, Саудовская Аравия, проходит большое шоу, которое возглавит бой супертяжеловесов Мозеса Итаумы и Диллиана Уайта. В андеркарте десятираундовый бой провели хорват Филип Хргович и британец Дэвид Аделейе.
Поединок Хрговича и Аделейе прошел всю дистанцию, но был очень интересен, сообщил портал Новини.LIVE.
Хргович дважды должен был упасть, но у него каменная голова
Встреча началась с ожидаемого переигрывания соперника от Хрговича, который хорошо подготовился в плане выносливости и скорости, поскольку его соперник выделяется лишь сверхмощным ударом.
Пока Хргович активно атаковал и бросал много ударов, Аделейе медленно входил в ритм, пытался контратаковать кроссами, но не смог удерживать дистанцию с помощью джеба.
Во втором раунде британец нанес хорвату глубокое рассечение над глазом, что заставило Филипа потерять уверенность и спешить. Успокоился хорват в третьем раунде и снова начал доминировать над оппонентом.
До экватора боя Филипп уверенно забирал бой, но в седьмом раунде зрители увидели драму. Хргович, который начал уставать и боксировал с опущенными руками, отправил Аделейе в нокдаун. Британец нашел силы подняться, контратаковал и даже потряс хорвата, заставив зрителей затаить дыхание.
Хорват должен был упасть, но не сделал этого и схватил соперника в клинч. После этого он еще пропустил похожий такой мощный удар, но выстоял.
В последних двух раундах Хргович сохранил контроль и довел бой до победы со счетом: 98-91, 99-90 і 99-90
