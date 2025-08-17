Мозес Ітаума знищив Ділліана Вайта нокаутом у першому раунді

Мозес Ітаума чекає Олекcандра Усика та Джозефа Паркера. Фото: Reuters

У Ріяді, Саудівська Аравія, завершилось боксерське шоу. В головній події зустрілись 20-річний британець Мозес Ітаума та 37-річний його співвітчизник Ділліан Вайт.

Ітаума здобув упевнену перемогу над Вайтом, повідомив портал Новини.LIVE.

Ділліан Вайт. Фото: Reuters

Як Ітаума знищив Вайта

Ітаума з перших секунд бою продемонстрував перевагу в швидкості та техніці, швидко адаптувавшись до дій суперника. Він активно використовував джеб, завдавав ударів по корпусу й легко розпізнавав спроби Вайта контратакувати.

В середині першого раунду молодий британець потряс ветерана, загнавши його до канатів і не даючи шансів на маневри.

Ділліан намагався втриматися, ховаючись за глухою обороною, але це не зупинило Ітауму, який майстерно зняв блок Вайта та відправив правим хуком на настил.

Вайт спробував піднятися, але його стан був настільки тривожним, що рефері миттєво втрутився, зупинивши бій, щоб уникнути серйозних травм.

Для Ітауми це 13-та перемога та одинадцята нокаутом.

