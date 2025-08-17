Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ітаума нокаутував Вайта в першому раунді — Усик наступний

Ітаума нокаутував Вайта в першому раунді — Усик наступний

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 08:30
Мозес Ітаума знищив Ділліана Вайта нокаутом у першому раунді
Мозес Ітаума чекає Олекcандра Усика та Джозефа Паркера. Фото: Reuters

У Ріяді, Саудівська Аравія, завершилось боксерське шоу. В головній події зустрілись 20-річний британець Мозес Ітаума та 37-річний його співвітчизник Ділліан Вайт.

Ітаума здобув упевнену перемогу над Вайтом, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Диллиан Уайт
Ділліан Вайт. Фото: Reuters

Як Ітаума знищив Вайта

Ітаума з перших секунд бою продемонстрував перевагу в швидкості та техніці, швидко адаптувавшись до дій суперника. Він активно використовував джеб, завдавав ударів по корпусу й легко розпізнавав спроби Вайта контратакувати.
В середині першого раунду молодий британець потряс ветерана, загнавши його до канатів і не даючи шансів на маневри.

Ділліан намагався втриматися, ховаючись за глухою обороною, але це не зупинило Ітауму, який майстерно зняв блок Вайта та відправив правим хуком на настил.

Вайт спробував піднятися, але його стан був настільки тривожним, що рефері миттєво втрутився, зупинивши бій, щоб уникнути серйозних травм.

Для Ітауми це 13-та перемога та одинадцята нокаутом.

Нагадаємо, раніше ексчемпіон світу розповів, що робить Ітауму унікальним суперважковаговиком.

Інший колишній чемпіон стверджує, що через рік у Усика не буде шансів проти Ітауми.

Тренер Ітауми також зробив сміливу заяву про поєдинок проти Олександра Усика.

бокс суперважка вага професійний бокс Ділліан Уайт боксер Мозес Ітаума
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації