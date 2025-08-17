Тайсон Ф'юрі пояснив, чому вірить у Мозеса Ітауму

Мозес Ітаума під час бою з Ділліаном Вайтом. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думкою про гучну перемогу британського проспекта Мозеса Ітауми.

Молодий важковаговик напередодні нокаутував Ділліана Вайта в першому раунді бою в Ер-Ріяді, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Поєдинок завершився вже на другій хвилині, коли Ітаума точним ударом відправив суперника на настил. Цей результат дозволив 20-річному боксерові продовжити серію перемог до 13, з яких 11 були достроковими.

Тайсон Ф'юрі в Англії. Фото: instagram.com/tysonfury/

Мозес Ітаума на вершині кар'єри

Тайсон Ф'юрі відомий своєю підтримкою молодих талантів. У соціальних мережах він підкреслив, що Ітаума має унікальний потенціал та здатний стати новою зіркою світового боксу.

Британський чемпіон зазначив, що стежить за кар'єрою проспекта вже давно і не сумнівається в його майбутньому. Для Ф'юрі Ітаума — приклад спортсмена, який може змінити розстановку сил у важкому дивізіоні.

Ф'юрі написав, що Ітаума — це майбутнє боксу, і нагадав, що говорив про це вже кілька років. Його слова стали підтвердженням високого статусу молодого британця в очах провідних фігур світового рингу.

Нагадаємо, Мозес Ітаума домінував над Ділліаном Вайтом із перших же хвилин протистояння в Ер-Ріяді.

Тим часом в українському футболі назріває гучний трансфер, у київське "Динамо" може приїхати вихованець мадридського "Реала".