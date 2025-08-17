Видео
Итаума назвал имя следующего соперника и рассказал об амбициях

Итаума назвал имя следующего соперника и рассказал об амбициях

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 16:07
Итаума бросил вызов Паркеру, Кабайелу и Усику
Мозес Итаума после победы. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Поединок между 20-летним британским проспектом Мозесом Итаумой и опытным Диллианом Вайтом в Эр-Рияде завершился сенсационно быстро. Молодой боксер уложил соперника уже в первом раунде.

После первых обменов ударами Вайт пропустил акцентированный выпад и оказался на настиле, сообщает "Суспільне Спорт".

Читайте также:

Мозес Итаума мгновенно добавил серию точных ударов, и рефери остановил бой, зафиксировав победу техническим нокаутом. Этот результат стал самым громким в молодой карьере Итаума. Вайт, ранее считавшийся одним из ярчайших бойцов супертяжелого дивизиона, уступил на глазах у тысяч зрителей, что только усилило внимание к восходящей звезде британского бокса. 

Мозес Итаума
Итаума наносит решающий удар Уайту. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Бой с Усиком должен состояться

После боя Мозес заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом. Среди потенциальных оппонентов он назвал Джозефа Паркера, Агида Кабайела и чемпиона мира Александра Усика.

"Мне всего двадцать лет, и впереди еще долгий путь. У меня есть десять или даже пятнадцать лет, чтобы доказать все, что я могу. Я готов к любому вызову и к соперникам любого уровня. Если получу шанс сразиться за титул, я на сто процентов стану чемпионом мира", — сказал Итаума. 

Напомним, Тайсон Фьюри удивил высказыванием о Мозесе Итауме и о том, что ждет молодого боксера в будущем. 

Чемпион по версии WBO Джозеф Паркер прокомментировал травму Александра Усика, из-за которой украинец не сможет выйти на ринг осенью. 

