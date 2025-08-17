Відео
Головна Спорт Мессі першим в історії встановив унікальне досягнення

Мессі першим в історії встановив унікальне досягнення

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 13:38
Мессі обігнав Роналду за важливим показником
Ліонель Мессі після голу. Фото: Reuters/Sam Navarro

Ліонель Мессі оформив чергове досягнення у своїй кар'єрі. У матчі МЛС проти "Лос-Анджелес Гелаксі", що завершився перемогою "Інтер Маямі" з рахунком 3:1, його м'яч став 875-м на професійному рівні.

Аргентинець досяг цієї позначки швидше за всіх в історії футболу, зробивши це за 1116 матчів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Саме Ліонель Мессі став наймолодшим гравцем, якому вдалося вразити ворота суперників 875 разів. З моменту переходу в "Інтер Маямі" влітку 2023 року аргентинець залишається головною зіркою МЛС. Його виступи викликали неабиякий інтерес до ліги та допомогли залучити нових глядачів на стадіони й до телевізійних трансляцій.

Лионель Месси
Ліонель Мессі та Луїс Суарес. Фото: Reuters/Sam Navarro

За американський клуб він зіграв 71 зустріч, у яких відзначився 59 голами та 29 результативними передачами. Чинний контракт 38-річного нападника розрахований до кінця 2025 року.

Суперництво Мессі з Роналду

Згідно з даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість Мессі становить 18 млн, що підтверджує його статус одного з найцінніших гравців навіть на завершальному етапі кар'єри.

Для порівняння, Кріштіану Роналду, який також продовжує кар'єру на високому рівні, має в активі понад 890 голів, але для досягнення позначки у 875 м'ячів йому знадобилося більше матчів. Таким чином, Мессі став найшвидшим гравцем в історії футболу, який зумів досягти цього показника.

Нагадаємо, вихованець мадридського "Реала" може посилити склад київського "Динамо" вже цього літа.

При цьому "королівський клуб" отримав пропозицію про трансфер голкіпера збірної України Андрія Луніна.

спорт футбол Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Інтер Маямі
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
