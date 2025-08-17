Відео
Реал отримав вигідну пропозицію про трансфер Луніна

Дата публікації: 17 серпня 2025 13:01
Реал отримав пропозицію щодо Луніна від турецького клубу
Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

"Фенербахче" зробив офіційну пропозицію мадридському "Реалу" про трансфер українського воротаря Андрія Луніна. Іспанський клуб готовий розглянути цей варіант.

Лунін може стати футболістом "Фенербахче" найближчими тижнями, повідомив журналіст турецького видання Fanatik Самет Чаїр.

Турецький клуб готовий був обміняти 30-річного хорватського голкіпера Домініка Ліваковича на українця. У Мадриді зацікавилися цією пропозицією, але поки не прийняли її.

Андрей Лунин
Андрій Лунін під час матчу. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

"Фенербахче" побореться за українця

Андрій Лунін залишається головним кандидатом "Фенербахче" на посилення позиції воротаря. Турецька команда продовжує шукати варіанти, щоб наблизити перехід українця.

Раніше в турецьких ЗМІ з'являлася інформація про бажання "Фенербахче" орендувати Луніна. Однак сам голкіпер на початку серпня підтвердив, що має намір залишитися в мадридському клубі.

Інтерес до українського воротаря з боку турецького гранда зберігається, і його ім'я продовжує залишатися серед ключових цілей на трансферному ринку.

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Фенербахче Андрій Лунін
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
